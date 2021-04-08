兩大因素困擾　今年人民幣難復去年強勢？

外媒分析文章指出，農曆年後約兩個月，外匯市場愈來愈深地體會到，人民幣想在這個牛年走牛，絕非易事！

報道指出，憑藉中國率先控制疫情及經濟復甦的基本面，人民幣兌美元在去年下半年大漲逾8%，今年1月一度觸及6.4245，創2018年6月以來新高。但春節假期後，隨着美孳息率跳升及美元反彈，人民幣年內升幅被悉數抹去後，4月初一度跌至6.57弱方。

分析認為，歷史並不會簡單的重復，但往往押着相似的韻腳。人民幣年初以來的走勢與2018年同期的軌迹頗為相似，這更讓市場對人民幣進一步走弱的壓力變得警惕，儘管宏觀環境與三年前不盡相同，但市場都面臨中美利差收窄和中美摩擦升級風險這兩個難以忽視的重要因素。

報道引述法國巴黎銀行外匯與本地市場策略主管季天鶴指出，當前和2018年匯率走勢很像，主要是因為中美經濟的前景相對逆轉了，也體現在中美利差收窄上。2018年中國經濟成長高峰已過，美國還在延續增長，而貿易戰加劇了兩者的分化。他預計，今年年內人民幣兌美元將跌至6.8。

中美10年期國債利差在去年底觸及逾250基點的紀錄高位之後持續收窄，目前在逾150基點。市場預計，10年美債孳息率將漲至2%。2018年中美利差也從年初的約150基點一直收窄，至11月時只有約30個基點。利差的收斂反映出貨幣政策、經濟增長和物價預期的相對變化。今年3月境外機構減持了約165.1億元中國國債，結束此前連續24個月的增持。

另一方面，美國ISM數據顯示3月服務業創紀錄增長，訂單與企業活動指數雙雙創新高；與此同時3月份新增非農就業91.6萬，為7個月來最多，失業率降至6%。隨着近期快速推動疫苗接種，美國經濟加速復甦的預期增強。報道引述摩根大通執行長Jamie Dimon表示，美國經濟復甦榮景有望持續至少兩年。

中美關係方面，拜登雖未升級貿易戰，但在人權、新疆等多個敏感領域與中國分歧明顯；上個月中美高級官員在阿拉斯加會談一度火藥味十足，令市場對於中美關係修復的預期落空，並對未來走向不再樂觀。報道引述澳新銀行中國策略師邢兆鵬指，現在中美關係和2018年此時也類似，當時貿易戰還沒開始。他指出，中美還是分工大於競爭；今年中國出口強勢可能會延續全年，較大規模的貿易順差將部分抵銷掉美元走強的影響，只要不加關稅，人民幣就不會像2018年那樣大跌。

此外，豐業銀行策略師高奇認為，不論接下來市場關注點在美國經濟復甦還是美國通脹提高的前景，美債利率可能都將提高，美元指數也將繼續走升至95附近，人民幣也將隨之走弱，不過會跑贏區域貨幣。他已於三月上旬止損了其看空USD/CNH的倉位。

不過，近期人民幣的弱勢主要體現在對美元的雙邊匯率上，而對一籃子貨幣則持穩在97附近，因此中國監管層對匯率的波動姿態放鬆，前外匯局官員稱此為「正常、健康的調整」。而中國放鬆資金流出的步伐也在繼續，除了加速發放QDII額度，上周末中國外匯局還宣布優化個人經常項目下外匯業務，為個人購匯提供更多便利化。境內有限合夥人(QDLP)對外投資試點也推廣至整個廣東省。分析指這顯示了中國對人民幣雙向波動的容忍度正在提高，近期人民幣雙向波動的彈性顯著提高意味若美匯指數延續近期強勢，人民幣將進一步對美元走弱。