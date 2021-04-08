【高盛推介】友邦反彈急升　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司： 友邦保險近期表現疲弱，當中周三(7日)跌約1.6%，周四(8日)早段則在近3個月的低位發力反彈，高開約3%後升幅擴大，高見97.5港元，跑贏大市。

有券商指隨着內地開放市場，保險公司將可在中國採取更進取的發展計劃，預期市場將出現大變化。並料友邦獲准許於成都四川設立分公司，預期在中國擴張是公司維持估值溢價的關鍵。該行給予友邦「增持」投資評級，目標價130元。

觀察股份牛熊證需求及街貨分布，可見近期資金傾向部署認購證，過去3個交易日共錄得約490萬元資金流入。牛熊證方面，亦見近期資金持續部署牛證，過去4個交日皆錄得資金流入，合共約220萬元，並見資金集中在86至88元收回區域的產品。

友邦購證17919，行使價96.93元，2021年7月27日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、高槓桿。

友邦購證28938，行使價105.1元，2021年10月25日到期，實際槓桿7.6倍，中期、行使價110至115元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

友邦牛證57197，收回價90.88元，行使價89.88元，換股比率100，槓桿比率13.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

友邦牛證63791，收回價88.8元，行使價87.8元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

友邦沽證22043，行使價80.83元，2021年12月21日到期，實際槓桿6.5倍，低面值、低街貨。

友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，近13元收回距離遠熊。

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