發改委：多方位支持海南省經濟發展

內地發改委表示，探索將國產網絡遊戲試點審批權下放海南，支持海南省發展網絡遊戲產業。

此外，發改委指支持海南統一規劃建設和營運新能源汽車充換電新型基礎設施，放寬5G融合性產品和服務的市場准入限制，推進車路協同和無人駕駛技術應用；重點加快乾線公路沿線服務區快速充換電設施布局，推進城區、產業園區、景區和公共服務場所停車場集中式充換電設施建設，簡化項目報備程序及規劃建設、消防設計審查驗收等方面審批流程，破除市場准入隱性壁壘。

另會優化海南商業航天領域市場准入環境，推動實現高質量發展；支持建設融合、開放的文昌航天發射場，打造國際一流、市場化營運的航天發射場系統，統籌建設相關測控系統、地面系統、應用系統，建立符合我國國際商業航天產業發展特點的建設管理運用模式。推動衞星遙感、北斗導航、衞星通信、量子衞星、晶片設計、運載火箭、測控等商業航天產業鏈落地海南。

發改委還表示，將放寬海南種業市場准入，簡化審批促進種業發展。簡化農作物、中藥材等種子的質量檢驗機構資格認定、進出口許可等審批流程，優化與規範從事農業生物科技研究與試驗的審批程序，鼓勵海南省與境外機構、專家依法開展合作研究，進一步優化對海外引進農林業優異種質、苗木等繁殖材料的管理辦法及推廣應用。

還有，官方將支持海南高端醫美產業發展，鼓勵知名美容醫療機構落戶樂城先行區，在樂城先行區的美容醫療機構可批量使用在美國、歐盟、日本等國家或地區上市的醫美產品，其中屬於需在境內註冊或備案的藥品、醫療器械、化妝品，應依法註冊或備案，樂城先行區可制定鼓勵措施。