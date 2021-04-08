內地製造業「國家隊」選拔賽　廣東及江蘇跑出

中國經濟發展迅速，大有「超英趕美」之勢，其實源於內地城市之間正展開一場製造業競賽。工信部近日遴選出25個先進製造業集群優勝者名單，共有9個省市的21個城市上榜。其中，製造業強省江蘇和廣東，各有6個集群勝出；緊隨其後的是浙江，有3個基地入圍。值得關注的是，京、津、冀地區以及內地傳統製造業重鎮東北，竟無一入選。

內地官媒報道，近幾年產業集群發展受到中央高度重視。十九大報告明確提出，要促進產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進製造業集群。「十四五」規劃綱要也強調，培育先進製造業集群，推動積體電路、航空航太、船舶與海洋工程裝備等產業創新發展。

為了展開集群培育創新工作，相關部委紛紛推出各自的行動計劃。除了工信部的「先進製造業集群」之外，發改委推出「戰略性新興產業集群」，商務部推出「經濟技術開發區創新提升工程」，科技部推出「創新型產業集群」。工信部的先進製造業集群競賽，被業內認為是「國家隊」選拔賽。

工信部規劃司相關負責人表示，後續將會透過制定實施專項發展行動，支持集群內製造業創新中心建設，強化政府投資基金支援，打造出可以參與全球競爭合作的「國家先進製造業集群」。

25個入圍的製造業集群主要分布在長三角和珠三角地區；上海、山東、湖南、四川則各有2家入選；安徽和陝西各有1家入圍。上榜集群最多的城市是深圳，共有4家入選。事實上，在初賽優勝者名單中，北京、天津、吉林、遼寧、內蒙古等北方地區均有專案入圍，不過最終在決賽被淘汰。

分析認為，這次競賽最終結果，呈現東密西疏、南多北少的分布格局，很大的原因在於，從整體上看，北方地區在先進製造業集群上創新性不足，創新環境有待提高。