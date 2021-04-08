現金速「消」出大問題？瑞典擬放慢推出數碼貨幣步伐…

瑞典央行已完成央行數碼貨幣(CBDC)計劃第一階段實驗並公布研究成果，初步結論是若現金消失的速度太快，將帶來難以解決的潛在問題，故或需放慢央行數碼貨幣計劃的步伐。

瑞典央行曾暗示，2018年前就會推出「電子克朗」，然而有關推出的時間表一再延後，如今該行指正在進行的實驗計劃須等到明年初才能完成，甚至不排除試驗至2026年底，總之在釐清數碼貨幣所需條件之前，未宜貿然定案。

此外，該行指目前不會以數碼貨幣取代現金，至於正在研究的數碼貨幣計劃，若繼續推行，最終決定推出也必須在新的法律架構出爐後，才可實施。

該行日前表示，該計劃的下一個階段，是讓商業銀行加入，以測試「電子克朗」在實際處理商業和零售支付時的情況。事實上，瑞典的紙鈔和硬幣正持續以緩慢的速度退場；研究公司麥肯錫報告顯示，在8個「成熟」市場中，瑞典民眾去年最少使用現金(現金佔總交易額的比率最小)。

不過，其他國家的央行已公開表示率先進入數碼貨幣領域未必有利；而美國聯儲局主席鮑威爾日前亦稱，美國對數碼貨幣的立場是「做對」，而非「做第一」。

部分國家認為，即使步入「無現金社會」，未必代表需推行數碼貨幣。已接近無現金社會的挪威，該國央行就指目前沒有推出數碼貨幣的「迫切需求」。

經濟學家耶安森稱，隨着決策官員的探討，實施央行數碼貨幣的動機可能出現變化；如果數碼貨幣只是用來補充現金所缺乏的零售交易功能，在經濟中不會產生太大作用。