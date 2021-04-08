調查：美國年輕人成iPhone忠實鐵粉！「轉會」意欲低…

派傑投資(Piper Sandler)每半年會針對美國青少年的消費傾向進行調查，於最新一份報告指出，在統計超過7,000名受訪者後，蘋果公司(Apple Inc.)旗下iPhone受到青睞的比例，再度創下新高。

報告指出，Z世代(約1995至2009年出生)青少年當中，有88%使用iPhone，而且90%希望下一部手機也是iPhone，兩項數字都創下新高。對比去年10月的報告，當時的比例分別為86及89%，證明iPhone再度贏得消費者芳心，僅一成可能「轉會」至Android陣營。

從台灣整體市場銷售來看，iPhone幾乎主宰了高階機款，市場調查機構GFK的2月份資料顯示，銷售排行前6名都是iPhone系列機款，除了三星旗艦機Galaxy S21能擠進榜單前20名外，其餘較暢銷的Android機款都是中低階為主。

此外，年輕族群花費在電玩上的消費佔比約9%，較去年輕微增加1%，有53%預計會購買次世代主機(PS5、Xbox Series X/S)，而4%則是已經入手。最喜歡影音串流平台則是Netflix，比例達到32%。