【瑞通推介】騰訊未跌至減持價 資金即市好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚變動幅度不大，道指收報33,446點，升16點或0.05%。

恒指周三(7日)升抵29,100點後持續向下，收報28,674點，跌263點或0.9%。周四(8日)早段先跌後回升，再上試兩萬九關口。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1.4億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,400萬元，反映投資者看好港股將見反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

騰訊控股大股東Prosus以每股595元減持約1.9億股騰訊股份，涉資超過1,140億元，但承諾未來3年不再沽售騰訊股票。騰訊上日低收3.8%於629.5元，已率先跑輸大型科企，周四早段曾再跌逾2%，低見614元，其後跌勢收窄，重返620元附近。周三有逾1億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,400萬元淨流出。

據報淘寶特價版外，阿里巴巴旗下閒置物品交易平台「閒魚」亦向微信提交小程序申請。另「股神」巴菲特的拍檔芒格上季斥近3億元建倉阿里巴巴美股。不過，阿里巴巴周三以近全日低位222元收市，下跌1.6%。周四早段低開後逐步回升，重上225元。上日分別有約720萬元和逾630萬元淨流入其好倉和淡倉。

會計師行發表報告指，首季香港新股上市融資總額錄1,328億元，按年增長8.4倍，全球排行第二。不過市場繼續消化內地擬新設證券交易所吸引中資企業回流的消息，香港交易所周三收跌2.4%於457.4元，周四早段先跌後回升2%，重返467元之上的水平。上日有逾2,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾200萬元淨流出。

藥明生物的無錫生產基地已順利完成美國食品藥品監督管理局的GMP檢查，股份上日逆市收升1.43%，報106.6元，盤中曾升至108.3元的1個月高位。周四早段回落近3%，曾失守103元。周三有約30萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾90萬元淨流入。

快手周三曾挫近5%至270元邊，收市仍跌3.6%，報274.8元，結束兩日反彈走勢。周四早段曾跌逾2%，低見268元，其後跌幅收窄，於270元關徘徊。周三有逾830萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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