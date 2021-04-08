【高盛推介】快手即市見資金部署

高盛(亞洲)有限責任公司：快手於周三(7日)失守280港元水平，收市跌約3.6%，周四(8日)早段繼續下跌，低開約1.7%後跌幅擴大，低見268元，靠近近期低位。

有券商引述調查機構數據，列出內地互聯網企業於今年首兩月用戶使用時間佔比預測，當中快手獲估計佔28.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周三獲資金轉向，錄得約840萬元資金流入。此外，在快手周四早段下跌時，亦見有即市資金趁低部署。

快手購證24482，行使價288.2元，2021年10月22日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低面值、市場上換股比率500兌1產品中，槓桿最高。

快手購證18377，行使價325.2元，2021年8月3日到期，實際槓桿4.9倍，輕微價外、行使價270至330元間產品中，槓桿最高。

快手購證13129，行使價338元，2021年08月10日到期，實際槓桿5.3倍，價外、行使價330至360元間產品中，槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。