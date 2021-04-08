【高盛推介】快手即市見資金部署
2021年04月08日 11:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手於周三(7日)失守280港元水平，收市跌約3.6%，周四(8日)早段繼續下跌，低開約1.7%後跌幅擴大，低見268元，靠近近期低位。
有券商引述調查機構數據，列出內地互聯網企業於今年首兩月用戶使用時間佔比預測，當中快手獲估計佔28.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周三獲資金轉向，錄得約840萬元資金流入。此外，在快手周四早段下跌時，亦見有即市資金趁低部署。
投資者如看好，貼價選擇可留意屬市場上換股比率500兌1的認購證中，槓桿最高的低面值快手購證(24482)。輕微價外選擇可留意行使價270至330元間認購證中，槓桿最高的快手購證(18377)。價外選擇可留意屬行使價330至360元間認購證中，槓桿最高的快手購證(13129)。
快手購證24482，行使價288.2元，2021年10月22日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低面值、市場上換股比率500兌1產品中，槓桿最高。
快手購證18377，行使價325.2元，2021年8月3日到期，實際槓桿4.9倍，輕微價外、行使價270至330元間產品中，槓桿最高。
快手購證13129，行使價338元，2021年08月10日到期，實際槓桿5.3倍，價外、行使價330至360元間產品中，槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬行使價240至270元間認沽證中，槓桿最高的快手沽證(13192)，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿3.1倍，240至270元間產品中，槓桿最高。
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