【產經直播】騰訊被減持　股價冇大跌有玄機？

今集由三星資產運用(香港)特約的「ETF解密」，會逐一跟大家分析，以及討論即市部署，有三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬，以及宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒。ETF解密每逢星期四中午12時半直播。

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