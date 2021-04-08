【產經直播】騰訊被減持 股價冇大跌有玄機？
2021年04月08日 11:57
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騰訊(00700)被大股東Naspers旗下公司Prosus減持，每股配售價595元，較上日收市價低5.5%。騰訊周四(8日)先低開近2.5%報614元，上午收市穩守配售價之上。何解今次再度被減持，股價跌勢不及上一次？
攜程(09961)來港第二上市，周四起招股，招股價上限333元，入場費要約1.68萬元，真係抽得過？
大市仍處於拉鋸格局，三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)走勢相對平穩，這隻ETF有甚麼賣點？投資ETF又要注意甚麼？
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