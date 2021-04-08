疫情觸發美國遷居潮！芝加哥最多人「出走」

一場世紀疫情，令不少人重新思考人生！搬離原區地過新生活便是其中一項熱門行動。美國一項研究發現，全美許多上班族逃離昂貴的大都會區域，例如不少芝加哥人及紐約人遷居佛羅里達州；而奧斯汀與西雅圖就吸引最多加州人遷往定居。

房地產訊息網站Zillow周二(6日)公布第一份遷移報告，發現去年有11%的美國人搬家，較美國人口調查與統計局於2018年至2019年間報告所呈現9.8%的遷移數字有所上升。

新冠肺炎疫情期間，三藩市的公寓空置率提高、房租下跌，反映當地人大舉「出走」已不是新聞。根據美國郵政服務的統計，三藩市人在遷離時要求郵局轉寄信件的新地址，15個主要「出走」地點，有6個仍在三藩市灣區，顯示他們沒有搬得太遠。

然而，Zillow與北美的搬屋公司合作的報告卻呈現不同結果。該項分析搬屋公司貨車路線的資料顯示了不少跨州遷移的例子，而且三藩市並非最多人才出走的大城市。該報告指出，疫情期間美國外流人口的5大城市排名，以芝加哥居榜首，紐約、洛杉磯、聖地牙哥及三藩市則排第2至5位。

Zillow資深經濟學家Jeff Tucker表示，早在2018年起美國人就已經紛紛搬離昂貴的大城市，尋求可負擔、中型城市的生活，疫情加劇這股趨勢。參與調查的人有31%表示會搬離一年或更久，76%的人認為情感因素讓他們難以搬家，而搬到新城市的人，8成認為「值得」，有5成遷移者「覺得快樂、搬家之後心情較輕鬆」。

報告顯示，芝加哥人主要移居的兩大城市是鳳凰城和佛羅里達州薩拉索塔(Sarasota)；紐約最多人往南搬到北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)和佛羅里達州邁阿密(Miami)。從洛杉磯和聖地牙哥出走的人選擇德州達拉斯與相隔40分鐘車程的達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth），收及亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)。

至於一眾「前」洛杉磯、聖地牙哥及三藩市人共同交集的遷移城市，就以德州奧斯汀(Austin)與華盛頓州西雅圖為熱門。單計三藩市人的五大熱門移居城市，以西雅圖居冠，之後依次為奧斯汀、俄勒岡州波特蘭(Portland)、鳳凰城及科羅拉多州丹佛(Denver)。

從三藩市南灣矽谷聖荷西(San Jose)搬走的人，多數以奧斯汀、丹佛、科羅拉多州波爾德(Boulder)、夏洛特和阿肯色州費耶特維爾(Fayetteville)為新落腳點。