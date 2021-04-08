美國科技巨企積極研發AR眼鏡

外媒報道，美國科技巨企--臉書(Facebook)及蘋果公司(Apple Inc.)等都正在加速開發大眾消費者使用的擴增實境(AR)眼鏡，將為消費者帶來使用這種技術的新方式。

報道指出，AR技術已應用在智慧手機的應用程式上多年，例如遊戲公司Niantic的人氣遊戲「Pokemon GO」，但現在企業正推動將這套技術直接放到消費者的眼前，這或許能為未來幾年的電腦運算發展開啟新領域。Niantic執行長漢克上周就在推特上分享和高通合作開發的AR眼鏡進度。

Fb 3月表示，正在研發搭配AR眼鏡的腕帶，腕帶內的感應器可偵測手指動作，擴大範圍開發支援AR眼鏡的軟件和硬件。在此產品面世前，臉書今年將先和全球最大眼鏡製造商EssilorLuxottica旗下的雷朋品牌合作，推出具備科技功能的眼鏡。

分析師表示，Apple正在研發一款大眾用的AR頭戴裝置，預期最快明年上市，之後也計劃推出AR眼鏡；Snap也正在研發AR眼鏡，該公司曾推出內建攝錄機的太陽眼鏡「Spectacles」。

科技公司大力推動研發AR眼鏡所反映的是，許多科技人士相信，能戴在臉上的電腦將是一項劃時代產品，將讓民眾能直接在眼前打開地圖指路、瀏覽簡訊或翻閱食譜，而不會忽視掉真實世界的景象。

市場研究機構IDC表示，鑑於使用VR技術的臉書頭戴裝置Oculus的銷售平緩增長，AR眼鏡和頭戴裝置今年銷售將少於100萬台，但預期2025年將成長至2,340萬台，其中約85%將是企業購買。Oculus 2016年推出第一年的全球銷量為40萬台，但去年已增長至350萬台。