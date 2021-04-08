第一太平戴維斯：商舖租賃市場首季出現初步復甦迹象

第一太平戴維斯發布2021年第1季零售租賃報告指出，香港消費者及零售商似乎已適應了受疫情影響的生活，零售市場的「新常態」已經出現。過去一年香港消費所受的影響較小，去年全年本地零售消費額估計增長3.2%，至接近3,200億港元，為過去15年來高位。

儘管市場自去年11月以來受到第四波疫情影響，加上缺乏外地遊客，但1月及2月的數據顯示，整體零售銷售在本年首兩個月仍然回升2.7%，其中以電子產品銷售表現最佳，按年增長34%。

租金方面，繼在2020年全年下跌23.4%後，一線商舖租金在2021年首季按季再跌4.9%，目前街舖租金水平已較2013至2014年高峰下跌多達76%。主要商場的基本租金在首季亦按季下跌4.8%，較高峰值下跌46%。

此外，商舖租賃市場在首季出現初步復甦迹象。本地零售商正把握租金低企的機會以進行擴充，加上近月有多個國際娛樂營運商、概念品牌登陸香港市場，令一線零售區的部分空置或棄租空間在近月陸續獲得承租。

鑑於市場環境漸由本地客戶主導，商場業主亦正為家庭顧客，包括有小孩或寵物的顧客提供更多休閒體驗，藉此吸引本地消費者。而跨境旅遊驟減、出外須保持社交距離，加上大眾對於健康意識的提高，以上因素均令戶外活動如遠足、踏單車、露營及豪華露營等在過去一年大受歡迎。假如消費者這種對大自然及戶外活動的熱情能夠持續下去，預料相關的零售行業及產品銷量將可在未來保持增長。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，隨着零售市場的最壞情況經已過去，目前的問題在於市場復甦的速度會有多快，以及哪些改變將會持續。

該行香港董事總經理及租賃部主管黎達志指出，一線零售區街舖及商場的業主都在努力避免出現空置，但兩者的策略有別。街舖業主傾向以快閃店及短期租約來維持收入來源，商場業主則着力物色新的概念及能夠聚集人群的零售商，以多樣化的業態及租戶組合吸引人流。