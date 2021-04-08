海通孫明春料內地10年內可達成碳中和

金融機構經常有跨國或跨地區的工作需要，如進行盡職審查、路演等。他表示，機構能更善用不同地區的人力資源，而路演則可透過技術解除，如網上路演等，而中國金融部門的碳排總量佔全國不足0.3%，如果通過購買碳信用實現「碳中和」，每年總成本不超過200億元人民幣(下同)，而2019年中國金融部門的GDP達7.6萬億元，相較而言，成本很低。

中國去年提出將於2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現「碳中和」的承諾。孫指，中國經濟仍在中速增長，未來10年的碳排放仍會增加，要至2030年才會實現「絕對排放量」下降。

他解釋，若中國GDP每年增長5%計，2030年的經濟規模較目前增加逾60%，在減碳技術不改變下，GDP增長的同時亦會增加碳排放。由於部分企業轉型具難度，亦需要時間提早準備。

被問到煤炭等高碳排放的企業影響，孫表示，若要求高碳行業即時轉型，可能對經濟及社會造成很大影響，而部分行業日後在碳中和過程中，其資產或失去其價值。舉例指，煤業屬高碳排，日後煤消費會減少，甚至沒有，故這類高碳行業需要利用現有的財力，把握產業及技術轉型，逐漸由高碳行業轉為低碳行業。不然，或要面臨龐大的財務壓力，如資產減值及債務違約。