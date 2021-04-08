騰訊持股的安居客提上市申請 傳最少集資78億元
2021年04月08日 15:43
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騰訊(00700)有份投資的房產信息及交易服務開放平台安居客周四(8日)向聯交所遞上市申請，由美銀證券、瑞信和中金公司任聯席保薦人。市傳安居客計劃集資最少10億美元(約78億港元)。
公司通過安居客及58房產等品牌提供新房及二手房在線營銷服務，並透過新房交易服務平台「愛房」，通過經紀品牌及經紀人促成開發商新房銷售。公司同時經營為經紀品牌及經紀人提供基於雲計算的定制化SaaS解決方案的「巧房」平台。
初步招股文件顯示，安居客去年收入增長6.24%，至80.52億元人民幣(下同)，當中在線營銷服務業務佔96.9%。去年整體毛利增長7.8%至72.88億元，年內利潤減少15.24%至19.54億元。據艾瑞諮詢的數據，按照去年收入合計，安居客為內地最大在線房地產營銷平台，佔線上房地產營銷市場67%份額。
除了騰訊持有14.1%的股份外，私募基金華平投資及泛大西洋投資集團(General Atlantic)分別間接持股約7.9%及7.7%。值得留意，安居客在今年3月初引入2.5億美元投資，其中龍頭房企之一的碧桂園(02007)透過BEAM MERIT LIMITED認購1.4億美元等值股份，雅居樂(03383)透過Great Dawn Investments Limited認購2,000萬美元等值股份。
集資所得擬用於投資技術實力及產品開發；拓展新房交易服務業務；選擇性戰略合作、投資及收購；償還長期貸款；營銷及推廣；及一般公司用途。