金價高見1747美元 道期上揚

美匯指數報92.31，港匯處7.7839，離岸人民幣(CNH)低見6.5588，美元兌日圓處109.51，歐元企1.1886，英鎊回升至1.3762。金價升上每安士1,747美元。布油報62.84美元，紐油見59.33美元。道指期貨上升29點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-騰訊持股的安居客提上市申請，傳最少集資78億元。

●境外機構3月減持165億人幣中國國債，兩年來首次。

●G20同意延長暫緩最貧困國家債務償付倡議期限。

●美國科技巨企積極研發AR眼鏡。

●白宮建議向新電動車車主補貼1,000億美元。

●今年半導體出貨量料達1.13萬億顆，勢再創新高。

-解決晶片短缺問題，拜登：美參議院準備就半導體立法。

-全球缺「芯」！多家南韓車企被迫停產。

●調查：美國年輕人成iPhone忠實鐵粉！「轉會」意欲低…

●現金消失太快恐出問題，瑞典：放慢數位貨幣腳步。

●科技大佬：比特幣恐成中國金融武器，威脅美元地位。

-信不信由你！分析料比特幣今年或見40萬美元。

●捕捉疫後經濟重啟商機！Uber推2.5億美元獎勵駕駛計劃。

●拜登明確表態：稅加多少有得商量，但企業必須要出錢！

●諾獎得主克魯格曼：拜登基建計劃重無形投資，為未來厚植實力。

●「疫」下狂印鈔！日本央行總資產相當於1.3倍GDP。

●易綱：全球經濟復甦脆弱，避免過早退出支持政策。

●兩大因素困擾，今年人民幣難復去年強勢？

●中國經濟：

-海南自貿港建設特別措施出台，相關股份受捧。

-內地製造業國家隊，廣東江蘇最強。

-內地11城市GDP突破萬億人幣，廣州穩居冠席。

-發改委：多方位支持海南省經濟發展。

-中汽協：3月汽車銷量預期完成238萬輛，按月增64%。

-內地城市薪酬保持升勢，北京人首季平均月入1.1萬人幣。

-深圳港首季貨物吞吐量按年增長近三成。

-發改委開會促電企不准跟風漲價，促增產增供。

●香港3月PMI報50.5，個別企業仍看淡經營前景。