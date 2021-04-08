金價高見1747美元 道期上揚
2021年04月08日 16:10
東網電視更多新聞短片
美匯指數報92.31，港匯處7.7839，離岸人民幣(CNH)低見6.5588，美元兌日圓處109.51，歐元企1.1886，英鎊回升至1.3762。金價升上每安士1,747美元。布油報62.84美元，紐油見59.33美元。道指期貨上升29點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
●●港股重上兩萬九關，恒生指數全日收報29,008點，升333點或1.16%。國企指數收報11,109點，升38點或0.35%；科技指數收報8,458點，升6點或0.07%。主板成交達2,811億港元。金融股領漲，友邦保險飆逾6%，滙豐控股及香港交易所升2%及1.4%。騰訊被南非股東減持，收市跌1.5%。 https://bit.ly/3wETMu7
-騰訊持股的安居客提上市申請，傳最少集資78億元。
●滬綜指收升2點，海南自貿區板塊受捧。https://bit.ly/3wFQ2bQ
●境外機構3月減持165億人幣中國國債，兩年來首次。
●G20同意延長暫緩最貧困國家債務償付倡議期限。
●美國科技巨企積極研發AR眼鏡。
●白宮建議向新電動車車主補貼1,000億美元。
●今年半導體出貨量料達1.13萬億顆，勢再創新高。
-解決晶片短缺問題，拜登：美參議院準備就半導體立法。
-全球缺「芯」！多家南韓車企被迫停產。
●調查：美國年輕人成iPhone忠實鐵粉！「轉會」意欲低…
●現金消失太快恐出問題，瑞典：放慢數位貨幣腳步。
●科技大佬：比特幣恐成中國金融武器，威脅美元地位。
-信不信由你！分析料比特幣今年或見40萬美元。
●捕捉疫後經濟重啟商機！Uber推2.5億美元獎勵駕駛計劃。
●拜登明確表態：稅加多少有得商量，但企業必須要出錢！
●諾獎得主克魯格曼：拜登基建計劃重無形投資，為未來厚植實力。
●「疫」下狂印鈔！日本央行總資產相當於1.3倍GDP。
●易綱：全球經濟復甦脆弱，避免過早退出支持政策。
●兩大因素困擾，今年人民幣難復去年強勢？
●中國經濟：
-海南自貿港建設特別措施出台，相關股份受捧。
-內地製造業國家隊，廣東江蘇最強。
-內地11城市GDP突破萬億人幣，廣州穩居冠席。
-發改委：多方位支持海南省經濟發展。
-中汽協：3月汽車銷量預期完成238萬輛，按月增64%。
-內地城市薪酬保持升勢，北京人首季平均月入1.1萬人幣。
-深圳港首季貨物吞吐量按年增長近三成。
-發改委開會促電企不准跟風漲價，促增產增供。
●香港3月PMI報50.5，個別企業仍看淡經營前景。