首季港寫字樓負吸納量達90萬方呎 有紀錄以來最差

戴德梁行最新一期市場報告指出，不少企業積極審視所需辦公室空間。今年首季香港寫字樓負吸納量達到90萬方呎，屬有紀錄以來最差的季度，而待租率更升至14%。至於商廈平均租金按季進一步下挫約2%，按年則低約17.6%，其中中區租金每方呎更跌穿100港元，至98.3元。

報告又指，第一季度受農曆新年旺季，還有社交距離限制措施放寬下刺激，本地消費作用帶動後，整體零售市場略為回氣，1至2月份零售額數字按年增長2.7%。業主採取短租策略有效地緩解核心地區的空置店舖，其中旺角區空置率按季回落約5.4個百分點至18.2%，跌幅為各區最高。

至於中環區空置率按季亦下調約4.2個百分點14.1%。而各區街舖平均淨租金則以尖沙咀跌勢較明顯，首季呎租金約906元，按季挫4.1%，其次是銅鑼灣，呎租約840元，較去年第四季低約53.5%，該行預計，恢復旅客入境成為消費市道邁向復甦的重要關鍵。

此外，本港物業投資市道暢旺，上季總投資額多達70億元，按年增長超過一倍，而逾億港元買賣的成交宗數則大增110％。工廈買賣正在主導市場，其中房地產私募基金投資活動較為活躍。寫字樓成交量按年大幅下降，投資者較為偏向投資零售物業，成交金額按年增長5倍，達到16億元。