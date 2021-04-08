【產經直播】港股重上兩萬九關 難言企穩？
2021年04月08日 16:54
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周四(8日)A股表現反覆僅微升收市，但港股表現不俗，不但升333點，更企上29,000點收市，成交額逾2,811億元，不過近半成交額亦由騰訊(00700)貢獻，29,000點關難言企穩？此外，友邦(01299)亦貢獻恒指近半升幅，大摩上調其目標價至130元，預期內地業務擴張可為公司帶來可觀增長，仲追唔追好？
騰訊被主要股東Prosus減持，套現逾千億港元，每股作價為595元，較前收市價折讓超過5%，然而周四公司股價僅低見614元，成交額急升，減持消息影響不大？有外電報道，京東集團(09618)旗下京東科技擬成立金融控股公司滿足監管要求，同類股份續受消息困擾？
再有中概股回歸，最新內地網上旅遊平台攜程(09961)開始招股，集資最多約105.3億元，每手入場費16,818元，預期4月19日掛牌。觀乎近期上市中概股表現一般，係咪抽唔過？不過在疫情復甦下，想入貨倒不如都係放眼美股？
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