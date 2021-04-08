霸菱亞洲斥1億美元入股和黃中國醫藥

和黃中國醫藥科技(美股及英股：HCM)公布，與環球投資管理公司霸菱亞洲達成協議，通過定向增發向霸菱亞洲的關聯基金發行1億美元新股，發行價相當於每股美國存托股份30.5美元。

和黃醫藥首席執行官賀雋(Christian Hogg)表示，公司正在迅速擴展由和黃醫藥自主發現的10種創新腫瘤藥物的全球開發，並計劃於2021年內啟動8至10項註冊和註冊意向研究。霸菱亞洲在支持全球性的創新型業務方面擁有悠久的歷史，歡迎霸菱亞洲成為公司股東，並期待在新的發展階段與霸菱亞洲攜手合作。

他又指，隨着旗下治療轉移性結直腸癌的「愛優特」和治療神經內分泌瘤的「蘇泰達」上市銷售，以及選擇性c-MET抑制劑的「賽沃替尼」有望獲批上市，以帶動腫瘤業務收入加速增長，預計今年業務將會取得顯著增長。

霸菱亞洲創始人及首席執行官莊佳誠(Jean Eric Salata)指，今次戰略投資反映集團對和黃醫藥的長期支持。中國醫療健康行業是霸菱亞洲的核心投資領域之一，而和黃醫藥正研發並提供高度差異化的腫瘤療法，期待與和黃醫藥合作，並支持其創新和全球發展。

和黃醫藥於此次定向增發中獲得相當於約327.86萬股美國存托股份的全部資金，以為其正在進行的研究和臨床開發提供資金，並支援和黃醫藥在中國和全球範圍內進一步加強其商業化能力。