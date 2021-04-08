沙田兩新盤對撼！名日‧九肚山連沽兩洋房
2021年04月08日 19:51
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豪宅買家入市態度保持積極，刺激發展商爭相部署開盤吸客，沙田區兩個全新項目醞釀對撼，其中坐落半山的樓盤率先落實首輪銷售安排，首批除了推出標準大戶之外，亦限量推售部分特色大宅。
●沙田瓏珀山推出40伙標售 首輪4月28日截標
發展商開盤信心上升。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山剛發出首輪銷售安排，首批推出40個單位，由4月16日起開始招標，首輪截標時間為4月28日。
●沙田名日‧九肚山本周連沽4伙 套現逾9900萬
新界東多個新盤部署開售，帶動區內銷售中項目交投加快。據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)位於沙田的名日‧九肚山，日前連沽兩座洋房，其中21號屋實用面積891方呎，花園面積265方呎，天台376方呎，成交價2,420.5萬元，呎價27,166元。而22號屋實用面積同為891方呎，則以2,298.78萬元賣出，呎價25,800元。項目本月至今已沽出3座洋房及1伙分層戶，吸金逾9,904萬元。
是次推出單位主打三、四房標準戶，實用面積由942至1,502方呎。同時亦包括5個特色單位，其中最大面積為Crown Tower 26樓 Villa A單位，實用面積1,521方呎，平台面積250方呎。而Queen Tower 1亦推出4伙連花園或天台等特色戶，當中27樓Penthouse B實用面積為1,235方呎，天台面積699方呎。
●九龍塘雲門複式大宅逾1.16億元沽出 呎價逾4.2萬
大額豪宅新盤交投活躍。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘雲門，剛售出第2座12及15樓複式單位A，實用面積2,769方呎，平台及天台面積分別187與919方呎，連車位成交價逾1.16億元，呎價42,181元。項目於一周內連沽兩伙特色大宅，套現逾2.38億元。該盤全數單位經已售罄，套現超過32億元。
●迎海‧駿岸特色大戶成交價逾2675萬元
現樓項目特色大單位續受追捧。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下馬鞍山迎海‧駿岸，剛錄得海天名邸特色戶成交，單位為第6座23樓A室，實用面積1,454方呎，以售價2,675.36萬元獲承接，呎價1.84萬元。
●觀塘凱滙第2期高層大戶獲近1,875萬承接
換樓買家加快入市。據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)快將入伙的觀塘凱滙第2期，剛以1,874.94萬元售出第3座46樓A單位，實用面積832方呎，呎價22,535元。該盤本月至今已連沽3伙高層大戶，套現逾5,733萬元。