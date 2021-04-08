沙田兩新盤對撼！名日‧九肚山連沽兩洋房

豪宅買家入市態度保持積極，刺激發展商爭相部署開盤吸客，沙田區兩個全新項目醞釀對撼，其中坐落半山的樓盤率先落實首輪銷售安排，首批除了推出標準大戶之外，亦限量推售部分特色大宅。

●沙田瓏珀山推出40伙標售 首輪4月28日截標

●沙田名日‧九肚山本周連沽4伙 套現逾9900萬

是次推出單位主打三、四房標準戶，實用面積由942至1,502方呎。同時亦包括5個特色單位，其中最大面積為Crown Tower 26樓 Villa A單位，實用面積1,521方呎，平台面積250方呎。而Queen Tower 1亦推出4伙連花園或天台等特色戶，當中27樓Penthouse B實用面積為1,235方呎，天台面積699方呎。

●九龍塘雲門複式大宅逾1.16億元沽出 呎價逾4.2萬

大額豪宅新盤交投活躍。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘雲門，剛售出第2座12及15樓複式單位A，實用面積2,769方呎，平台及天台面積分別187與919方呎，連車位成交價逾1.16億元，呎價42,181元。項目於一周內連沽兩伙特色大宅，套現逾2.38億元。該盤全數單位經已售罄，套現超過32億元。

●迎海‧駿岸特色大戶成交價逾2675萬元

●觀塘凱滙第2期高層大戶獲近1,875萬承接