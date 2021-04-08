愉景灣成交量創近3年新高　租客趁機「升級」做業主

大嶼山愉景灣交投暢旺，有同區租客趁機「升級」，以750萬元購入7期海景單位自用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙3座高層G室，實用面積346方呎，開放式間隔，以940萬元易手，實用呎價約27,168元，新買家屬於用家，見同類型高層單位少有放盤，比較同區其他單位後，即決定入市自用。

●天后興漢大廈中層C室，實用面積504方呎，三房間隔，望街景，獲區外首置上車客以828萬元承接，實用呎價約16,429元，原業主早於1995年8月購入上述單位自住，當時作價300萬元，持貨26年至今沽售，帳面獲利528萬元，單位期內升值近1.8倍。

●北角豐林閣2座低層B室，實用面積1,260方呎，三房連工人房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,800萬元承接，實用呎價約14,286元，原業主早於1997年2月以850萬元購入自住，持貨24年帳面獲利950萬元，單位期內升值約1.1倍。

●鰂魚涌康怡花園4月暫錄得11宗買賣，平均實用呎價17,606元，其中R座高層15室，實用面積466方呎，兩房間隔，1月時叫價930萬元，最終願減62萬元以868萬元將單位易手，實用呎價約18,627元，新買家屬於外區客，睇樓後即20小時內拍板入市。

●西灣河嘉亨灣6座低層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，並以月租20,300元租出，實用呎租約40.4元，外區租客轉租較大的兩房戶，見屋苑擁有會所泳池等配套，故承租上述物業。

●筲箕灣永裕源大樓中層B室，實用面積502方呎，兩房間隔，獲租客以8,500元租入，實用呎租約16.9元，新租客為本區客，鍾情單位位置，決定承租單位。

●小西灣藍灣半島2座中層F室，實用面積455方呎，屬兩房間隔，望山景，獲買家以874萬元買入，實用呎價約19,209元，原業主於2018年1月以788萬購入，按面只獲利86萬元，新買家為外區客。

●小西灣藍灣半島7座高層H室，實用面積約566方呎，套三房間隔，望山景，放盤約兩個月，原叫價980萬元，經議價後減價30萬元或約3.1%，最後以950萬元成交，實用呎價約16,784元。

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九龍區

●將軍澳新都城4月至今錄約11宗買賣，交投平穩，平均實用呎價約16,900元，其中1期3座高層F室，實用面積364方呎，剛以679萬元成交，實用呎價約18,654元。

●將軍澳峻瀅1期3座高層F室，實用面積499方呎，兩房一廳間隔，連雙露台設計，望內園景，獲區外買家以763萬元承接，實用呎價約15,291元，原業主於2012年以392萬元購入，持貨9年至今轉售，帳面獲利371萬元，單位期內升值約95%。

●將軍澳廣場1座低層E室，實用面積約414方呎，兩房間隔，今年3月初開始放售，原先叫價750萬元，日前終以720萬元易手，減價30萬元或約4%，實用呎價約17,391元，屋苑現時約有111個放盤，同類型單位最低入場費由758萬元起。

●將軍澳帝景灣6座低層F室，實用面積約429方呎，一房間隔，原先以800萬元放盤，經議價後減價24萬元或約3%，最後以776萬元沽出，實用呎價約18,089元，原業主於2015年6月以約576.6萬元一手買入，持貨近6年帳面獲利約199.4萬元，單位升值約35%，新買家睇樓1次，經過一輪議價及考慮，立即決定買入。

●將軍澳居屋欣明苑D座欣蘭閣高層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，吸引同區客透過已補價自由市場承接上車，單位原先叫價600萬元，經商議後降至568萬元，減價32萬元或5.3%成交，實用呎價約14,165元。

●茶果嶺麗港城4月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約16,126元，成交包括11座高層B室，實用面積517方呎，兩房間隔，議價後以795萬元易手，實用呎價約15,377元，原業主於2016年8月以565萬元買入，持貨近5年轉手帳面獲利230萬元離場，單位期內升值約41%。

●啟德龍譽1B座高層H室，兩房間隔，望海景，實用面積約505方呎，以約21,800元放租1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約3,000元，以約18,800元租出，實用呎租約37.2元，新租客為夫婦，睇樓1次後決定承租。

●旺角奧朗．御峯低層B室，開放式間隔，望市景，實用面積約256方呎，原先以約13,000元放租，其後吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以11,500元租出，實用呎租約44.9元，新租客為單身人士，睇樓1次即決定承租。

●旺角奧柏‧御峯1座中層G室，實用面積274方呎，開放式間隔，望樓景，以500萬元成交，實用呎價約18,248元，原業主於2012年4月以313萬元購入，持貨9年帳面獲利187萬元離場，單位期內升值約60%。

●西南九龍君滙港3座中層G室，實用面積474方呎，兩房間隔，議價後以980萬元成交，實用呎價20,675元，新買家為外區客，考慮數天即決定入市作新居，原業主於2012年1月以506萬元買入單位，持貨9年帳面獲利474萬元離場，單位期內升值約94%。

●長沙灣泓景臺4月錄約3宗買賣，較上月同期約1宗，屋苑1座高層H室，兩房間隔，實用面積約507方呎，以920萬元放盤1星期後，獲區內客接洽，議價後減價16.2萬元，以約903.8萬元成交，實用呎價約17,826元，新買家為首置家庭客，睇樓1次即入市 。

●長沙灣西九四小龍暫錄9宗買賣，較上月同期6宗升約50%，交投持續加快，其中昇悅居佔3宗，平均實用呎價17,907元，屋苑7座高層D室，實用面積492方呎，兩房間隔，上月底開價920萬元，本月初調整至890萬元即獲洽購，現累減50萬元，以870萬元沽出，實用呎價17,683元。

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新界區

●大嶼山愉景灣3月錄得51宗買賣，成交量創2018年6月後新高，該盤7期海寧居海愉閣中層B室，實用面積592方呎，兩房間隔，享海景，以750萬元易手，實用呎價約12,669元，新買家屬於區內租客，對樓市充滿信心，即決定轉租為買，原業主於2003年以192萬元買入，持貨18年帳面獲利558萬元，單位升值約291%。

●青衣盈翠半島8座低層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望山景，去年6月開始放盤，原叫價830萬元，經議價後減價10萬元或約1.2%，最後以820萬元成交，實用呎價約15,679元。

●荃灣寶雲滙6座低層B室，實用面積911方呎，套三房連工人套房間隔，連車位叫價1,300萬元，經議價後最終以1,195萬元易手，實用呎價約13,117元，貼近銀行估價約1,180萬元，新買家為外區業主。

●荃灣愉景新城4月暫錄3宗買賣，業主叫價普遍克制，議價空間大約1%至2%，平均實用呎價徘徊約15,500元水平，其中12座中層B室，實用面積477方呎，兩房間隔，享內園景致，叫價770萬元，微減7萬元，即獲用家以763萬元承接，實用呎價約15,996元。

●屯門豫豐花園10座高層H室，實用面積362方呎，兩房間隔，叫價510萬元，原業主見有實客洽購即反價8萬元，買家考慮片刻便決定以518萬元承接，實用呎價14,309元，新買家為一名「90後」上車客，最近三度洽購心儀單位，均被其他買家捷足先登，第一間洽購的單位成交價488萬元，之後「賣一間貴一間」，心急下即追價購入上址上車。

●屯門居屋兆山苑C座低層1室，實用面積546方呎，兩房一廳間隔，獲區內上車客垂青，原業主已翻新內籠部分位置，加上單位放盤不足兩星期，累積減價24萬元，已補價自由市場售462萬元，實用呎價約8,462元。

●屯門居屋澤豐花園2座高層F室，實用面積433方呎，兩房一廳設計，原業主減價10萬元，放盤三天，即獲區內上車客於已補價自由市場以440萬元購入作自住之用，實用呎價約10,162元。

●元朗世宙5座低層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望街景，叫價690萬元放售，經議價後減價12萬元或約2%，最後以678萬元成交，實用呎價約15,915元，屋苑現時有約80個單位放售，入場費由650萬元起。

●元朗RESIDENCE譽88第2座高層D室，兩房間隔，實用面積約519方呎，叫價約730萬元放售約3個月，新近獲區內首置客議價承接，雙方議價後以710萬元成交，實用呎價約13,680元。

●元朗尚悅暫錄約10宗二手買賣，其中1座低層J室，實用面積411方呎，兩房間隔，於3月底放盤，叫價595萬元，本月初下調叫價至580萬元，隨即吸引一名準買家開票洽購，經議價後，最終以572萬元成交，實用呎價約13,917元，新買家為上車客，於剛過去的復活節長假期連續三日睇樓，參觀約20個放盤，終拍板承接上址。

●上水中心4月暫錄2宗買賣，屋苑1座低層A室，實用面積351方呎，以525.5萬元易手，實用呎價約14,972元，新買家為同區上車客，購入單位自住，原業主則於2008年以141萬元購入，持貨13年帳面獲利約384.5萬元離場，單位升值逾2.7倍。

●上水新都廣場2座中低層A室，實用面積約462方呎，兩房間隔，近日以13,500元租出，實用呎租約29元，另該屋苑現時有約5個單位放售，入場費由540萬元起。

●上水蔚翠花園2座高層連天台戶，實用面積729方呎，三房間隔，開價約850萬元，議價後以800萬元獲承接，實用呎價10,974元，新買家為外區分支家庭，見單位少有放盤，即入市自住。

●粉嶺花都廣場4月暫錄約2宗買賣，最新錄得5座中層G室，實用面積526方呎，三房間隔，開價約665萬元，議價後以645萬元獲承接，實用呎價12,262元，原業主則於2009年以190萬元購入，持貨12年帳面獲利455萬元，單位升值約2.4倍。

●粉嶺牽晴間10座低層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，日前以599萬元沽出，實用呎價約13,963元，原業主於2012年6月以約275萬元購入，持貨9年帳面獲利約324萬元或約1.2倍。

●火炭晉名峰剛錄4月首宗買賣，單位為E座中層D室，實用面積586方呎，兩房間隔，議價後以968萬元易手，實用呎價16,519元，新買家為用家，原業主於2005年以431萬元購入，持貨16年，沽出單位帳面獲利約537萬元離場。

●沙田富豪花園錄翡翠閣中層E室，實用面積465方呎，兩房間隔，日前以690萬元易手，實用呎價約14,839元，原業主則於2007年以188萬元購入，持貨14年帳面獲利約502萬元離場，單位升值約267%。

●沙田第一城18座低層D室，實用面積504方呎，三房間隔，望園景，原先叫價820萬元，放盤4個月，其後調整至785萬元成交，實用呎價約15,575元，原業主於2013年1月購入，當時作價250萬元，持貨逾8年帳面獲利535萬元，期內升值逾2.1倍。

●沙田碧濤花園1期金蘭閣低層G室，實用面積646方呎，套三房間隔，放盤半年，原先連車位開價880萬元，減價20萬或約2.3%，獲買家以860萬元承接，實用呎價約13,313元。

●沙田好運中心椰林閣高層戶，單位樓層電梯不能到達，實用面積326方呎，兩房間隔，議價後以513.8萬元易手，實用呎價15,761元，原業主於2016年以350萬元入市，持貨5年帳面獲利約163.8萬元離場，單位升值約46.8%。

●大圍名城1座南翼中層B室，實用面積785方呎，終以1,380萬元沽出，實用呎價約17,580元，原業主於2017年3月以1,008萬元購入，持貨4年至今沽售，帳面獲利372萬元，單位期內升值約37%。

●馬鞍山雅典居3座高層D室，實用面積727方呎，三房間隔，享海景，放盤時連車位叫價1,168萬元，放盤1星期，其後調整至1,160萬元連車位沽售，實用呎價約15,956元，原業主於2007年3月以382萬元購入，持貨14年帳面獲利778萬元。

●馬鞍山居屋富寶花園3座中層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，已補價自由市場原叫價570萬元，減價17萬元，減幅3%，以553萬元成交，實用呎價約12,831元，原業主於2014年5月購入上址，當時作價328萬元，已補地價，持貨近7年至今轉售帳面獲利225萬元。

●馬鞍山中心3座中層A室，實用面積634方呎，套三房間隔，日前以860萬元易手，實用呎價約13,565元，原業主於2007年以249萬元購入單位，持貨14年帳面獲利611萬元，單位升值約245%。