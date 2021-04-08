中美之戰打到虛擬界　憂華扶植比特幣搞垮美元

中美金融戰持續升溫，內地雖然在貨幣上暫未能與美元匹敵，但隨着「區塊鏈技術」成熟，有望成為在這戰線上突圍的利器！美國支付服務公司PayPal創辦人警告，虛擬貨幣「一哥」比特幣或成為中國對付美國的「金融武器」，藉扶植比特幣以挑戰美元的國際地位，美國需加強對比特幣監管來「應戰」。市場人士認為，金融戰將繼續是中美主戰場，惟比特幣能否撼動美國金融系統仍需長時間觀察。

近期美國主動將金融戰升級，上月要求外國公司須符合美國的統一審計標準，令不少中概股面臨退市壓力，而過去美國以關稅、實體清單等制約中國，中國則曾透過沽售美債「報復」，去年曾連續5個月減持美債，規模累達297億美元，惟拋售美債被形容為「核選項」，這把「雙刃劍」始終難動用。

正因如此，虛擬貨幣成為目標。比特幣大好友、PayPal聯合創辦人泰爾（Peter Thiel）表示，中國不斷歇力削弱美元作為全球儲備貨幣的壟斷地位，過去曾嘗試間接扶持歐元，使其成為對抗美元的武器，惟未能奏效，現試圖改變策略，冀提升比特幣地位以威脅美元。

從地緣政治而言，一旦中國有意大手操作比特幣，美國便須提出應變措施，加上比特幣正威脅美元等法定貨幣，故泰爾建議，美國政府必須對虛擬貨幣提出更嚴格的管控。

值得留意的是，「新興市場之父」麥樸思曾警告，科技股與比特幣有緊密關聯，一旦比特幣價格下跌，科技股將受重創，很容易觸發股災。因此，掌控比特幣成為武器有其誘因。

不過，市場人士質疑泰爾的言論誇張，因觀乎中國過去對虛擬資產的取態均傾向保守，據中國金融監管政策，虛擬貨幣在金融領域被禁止與法定貨幣兌換、買賣、或進行融資交易，而火幣網、歐易、幣安等中國3大虛擬貨幣交易所官方微博帳號，亦曾集體遭無預警封鎖。

晉裕環球資產管理投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊直言，中國對虛擬資產態度保守、比特幣的普及程度較低、發行量有限等，令市場懷疑中國以比特幣威脅美元的可行性。反之，倘若中國利用區塊鏈技術推動數碼人民幣，繼而動搖美元地位的機會相對較大，亦是數碼人民幣推行的方向。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷亦認為，儘管比特幣逐受主流市場重視，價格節節上升，但全球經濟體系及交易活動仍以傳統貨幣為主，難以此打擊美國金融系統。過去美國對中國的制裁主要集中於關稅、出口管制及金融政策，相信未來中美之爭將集中在金融方面，例如中資企業被剔除指數等。

說回比特幣，受惠於機構及散戶投資者熱捧，價格依然水漲船高，交易平台CryptoCompare數據顯示周四升近2%，曾高見57,334美元。隨着VISA、PayPal等支付平台將比特幣納入公司業務，美國億萬富豪Rick Caruso宣布，旗下房地產公司將接受比特幣作為住宅及零售房地產租金的付款方式。有分析指，比特幣在美債孳息率上升的環境中仍保持相對彈性，故樂觀預測今年將飆至40萬美元。