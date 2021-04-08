道指早段跌13點　標指破頂

觀望美國聯儲局主席鮑威爾周四(8日)稍後在國際貨幣基金組織(IMF)春季會議上發言，美股早段普遍做好，標指再創新高，升13點，至4,093點，以科技股為主的納指漲118點，至13,807點；道指則微跌13點，至33,432點，

微博網站Twitter據報數月前曾以估值40億美元洽購人氣社交平台Clubhouse，惟雙方現已沒有磋商，未悉原因。Twitter股價早段報69.78美元，升1.15%。

視像遊戲零售商GameStop(GME)表示，寵物用品網購平台Chewy創辦人、GME主要股東兼董事科恩(Ryan Cohen)將於股東大會後成為公司董事局主席。科恩去年投資GME後一直推動業務轉型，GME股價早段升2.55%至182.5美元。

另外，RBC資本市場3月份調查顯示，53%受訪投資者認為未來4年政策對市場的影響略為負面或十分負面，比率遠高過12月時的21%。該行美股策略主管Lori Calvasina指出，加稅已超越通脹，成為投資者第二大憂慮，僅次於貨幣政策。高盛上月估計，倘總統拜登的加稅計劃全面推行，標指成分企業明年盈利增長將被削最多9%。