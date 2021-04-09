企業數碼轉型「智」有計

新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，部分企業被迫倒閉。企業為了於「疫」境求存，加快數碼化轉型的步伐。即使是中小企，亦逐漸對此達成共識。因此，現在不再是轉型與否的問題，最大的挑戰是怎樣能夠成功。企業如何利用科技創造新的營運和商業模式，已成為重要課題。

在疫情之前，已有小部分企業在數碼化範疇上的投資額超過5,000萬至2.5億美元以上(約3.9億至19.5億港元)。受疫情影響，企業為實行遙距辦公投入大量資源，增加採用視像會議產品，在數碼化轉型的開支預算增幅更為顯著。此外，企業提速數碼化工作流程，提前數年完成公司內部營運數碼化、與客戶和供應商交易數據化等。

有機構於2020年對全球財富500強行政總裁(CEO)進行調查，結果顯示，有半數以上受訪者認為在家工作將成為新常態，工作崗位再也無法恢復到以往的工作方式；超過75%以上則認為他們的企業要加緊步伐進行數碼化轉型。

美國科技巨頭IBM表示，隨着疫情緩和，商業環境「新常態」也會逐漸形成，企業數碼化會大規模提速。企業要盡快通過運用人工智能(AI)、物聯網(IoT)、自動化、區塊鏈、5G等先進技術，推動數碼化轉型，因估計未來可存活的企業都是這類智能企業。

西門子的管理層也提到，轉型成功的企業受到新冠肺炎疫情的衝擊較小，故此數碼化是企業在後疫情時代的必然選擇。

以這次危機而言，具備完善數碼化能力的企業往往能更迅速地啟用遙距辦公方式、轉變業務和營運模式，並重塑供應鏈體系來應對市場衝擊。

至於企業如何打造成為智能企業？IBM Services高級副總裁Mark Foster認為可從3方面入手。首先是創建新的業務平台。在雲計算的基礎下，利用大數據和創新技術，發展所處行業和領域的核心優勢，改變競爭方式；第二是優化及塑造更靈活、更有彈性的智能工作流程，藉以更有效管理成本和供應鏈；第三是通過技術與人協同，提升企業體驗與人性化，從而優化與客戶和合作夥伴之間的互動方式。

然而，企業要成功進行數碼轉型和改革亦需要人才的配合，其中領導者須具備以下特質。

首先，領導者須表達精確，而且注重溝通效率。此外，他可以透過電子產品打破工作空間的限制，在虛擬空間跨部門與所有人協同工作，網上實體的工作方式對他而言沒有差別。與此同時，他關注的是里程碑、成效及結果，而過程充滿彈性和需要隨機應變，因此他會打破時間與既定的規則。

另外，領導者須具有內在辯證的思維，堅決執行辯證後的決策，不因短期成效波動，或他人評價而改變。畢竟在轉型的過程中，有太多的因素需要時間沉澱。最後，他要有着「不怕死」的精神，因轉型過程中，常會與其他部門的既有利益互相牴觸，轉型失敗與不及預期的可能性也相當高，若沒有屢敗屢戰的勇氣與準備，很難跨出第一步，並堅持到底。

【七成公司失敗收場有因由】

企業轉型知易行難，按過往數據，70%以上的企業轉型計劃都以失敗告終。另有調查顯示，不足一成企業表示成功轉型為智能企業，而轉型受阻的原因主要體現在4方面。

第一，傳統企業雖然比較重視在硬件和重資產上的投資，但對於軟件、與消費者創新的連接，及企業內部數碼化管理的重視程度，還需要進一步提高。其次，它們較欠缺總體規劃改革能力；第三是企業雖對消費互聯網較熟悉，但對於工業互聯網，以及企業內部數據的重視程度還遠遠不夠。最後，目前只有約20至30%的企業，會主動利用「混合雲」以獲得更大市場發展。

再者，數碼化進程的推進往往會伴隨新問題出現​​，如安全問題。隨着公司業務轉到網上，員工需要遠程獲取數據，部分公司的核心數據將會暴露在不安全的網絡上，給「黑客」有機可乘，這令到企業需要更安全的保障體系。

【全球各行業轉型概況】

在全球芸芸企業之中，不難看到在疫情中掙扎求存的例子，當中有部分是值得參考的，以下是多家企業在數碼化轉型上作出的努力，繼而獲得成功。

【時裝：UNIQLO快速發貨 Zara攻直播】

受庫存積壓和門店租金成本影響，時裝品牌是其中一個深受疫情衝擊的行業，唯一出路是各出奇謀自救。其中，日資服裝品牌UNIQLO看中了消費者網購後心急收貨的心理，利用科技為客戶提供「門店急送」或「門店自提」兩種配送方式，前者使用順豐配送，3公里範圍內最快一小時發貨；後者則是「網上下單、門店取貨」，完成網上銷售的同時也成功為門店帶來客源，一舉兩得。

至於瑞典Zara則進軍直播界，透過「網上試衣間」、官方攻略等直播節目，成功提升電商銷售額。而西班牙時裝品牌H&M和美國GAP，選擇建立獨特會員體系，提供價格優惠、送貨福利、積分兌換等會員福利，增強用戶黏性。而透過會員的基本數據，可用來分析顧客的潛在需求。

【零食：Frito-Lay夥IBM改變營運方式】

百事公司子公司Frito-Lay作為零食巨頭，為應對消費者和下游零售商需求的急速變化，與IBM合作組建多個獨立開發團隊，透過科技從根本上改變其生產方式、服務方式、供貨方式，甚至是貨架擺放方式。

【農務：Yara業務平台有助提高產量】

植物營養生產及供應商Yara的數碼化業務平台，有大量應用是為農民提供技術支持的，如農場天氣應用程序，可幫助掌握天氣情況，然後合理地安排農務事項和具體時間，這對於提高農作物產量和質量非常重要。除此之外，數碼化業務平台還能支持Yara在工作和協作方式的轉變，如從與農民面對面交流方式，轉變為利用平台為他們提供知識和技術支持。

【石油：蜆殼分析數據 改善工作流程】

石油公司蜆殼透過數碼化收集不同來源的數據並進行深度分析，推動不同部門之間的協作，優化工作流程，並降低營運成本。

【鋼鐵：河鋼智能化工場助減省人手】

疫情爆發後，雖然對員工聚集和生產節奏造成了短暫影響，​​但河鋼集團由於大量使用智能技術和自動化設備，生產很快恢復正常。該集團擁有行業中規模較大的智能化無人原料場，日常營運僅需要3個人。即使面對疫情等突發危機，仍可正常營運。

【B2B交易：卓爾智聯網上促成供應鏈生意】

卓爾智聯（02098）近年積極在產業互聯網領域布局，由一個傳統的物流企業，轉型成一個網上網下融合，以網上為主的交易平台。新冠肺炎疫情爆發後，傳統的產業鏈斷裂，卓爾智聯各大商業對商業（B2B）交易平台針對性對客戶推出解決方案，依據大數據、互聯網化的能力保持行業供應鏈的完整性，在網上撮合及幫助供應鏈兩端形成交易，通過供應鏈金融服務滿足疫情中企業對資金短缺的需求，帶動平台收入逆市仍錄增長。

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