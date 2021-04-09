東方日報B1：中美金融戰　打到虛擬世界

中美金融戰持續升溫，內地雖然在貨幣上暫未能與美元匹敵，但隨着「區塊鏈技術」成熟，有望成為在這戰線上突圍的利器！美國支付服務公司PayPal創辦人警告，虛擬貨幣「一哥」比特幣或成為中國對付美國的「金融武器」，藉扶植比特幣以挑戰美元的國際地位，美國需加強對比特幣監管來「應戰」。市場人士認為，金融戰將繼續是中美主戰場，惟比特幣能否撼動美國金融系統仍需長時間觀察。

近期美國主動將金融戰升級，上月要求外國公司須符合美國的統一審計標準，令不少中概股面臨退市壓力，而過去美國以關稅、實體清單等制約中國，中國則曾透過沽售美債「報復」，去年曾連續5個月減持美債，規模累達297億美元，惟拋售美債被形容為「核選項」，這把「雙刃劍」始終難動用。

正因如此，虛擬貨幣成為目標。比特幣大好友、PayPal聯合創辦人泰爾稱，中國不斷削弱美元作為全球儲備貨幣的壟斷地位，過去曾嘗試間接扶持歐元，使其成為對抗美元的武器，惟未能奏效，現試圖改變策略，冀提升比特幣地位以威脅美元。從地緣政治而言，一旦中國有意大手操作比特幣，美國便須提出應變措施，加上比特幣正威脅美元等法定貨幣，故泰爾建議，美國政府必須對虛擬貨幣提出更嚴格的管控。

值得留意的是，「新興市場之父」麥樸思曾警告，科技股與比特幣有緊密關聯，一旦比特幣價格下跌，科技股將受重創，很容易觸發股災。因此，掌控比特幣成為武器有其誘因。

不過，市場人士質疑泰爾的言論誇張，因觀乎中國過去對虛擬資產的取態均傾向保守，據中國金融監管政策，虛擬貨幣在金融領域被禁止與法定貨幣兌換、買賣或進行融資交易，而火幣網、歐易、幣安等中國3大虛擬貨幣交易所官方微博帳號，亦曾集體遭無預警封鎖。

晉裕環球資產管理投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊直言，中國對虛擬資產態度保守、比特幣的普及程度較低、發行量有限等，令市場懷疑中國以比特幣威脅美元的可行性。反之，倘中國利用區塊鏈技術推動數碼人民幣，繼而動搖美元地位的機會較大，亦是數碼人民幣推行的方向。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷亦認為，儘管比特幣逐漸受主流市場重視，價格節節上升，但全球經濟體系及交易活動仍以傳統貨幣為主，難以此打擊美國金融系統。過去美國對中國的制裁主要集中於關稅、出口管制及金融政策，相信未來中美之爭將集中在金融方面，例如中資企業被剔出指數等。

有分析指，比特幣在美債孳息率上升的環境中仍保持彈性，故樂觀預測今年將飆升至40萬美元。