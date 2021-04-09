陳正犖：成熟市場股票值得買入

美匯指數雖然於去年3月開始下挫，曾累瀉逾9%，但近月扭轉跌勢，並自2月中反彈4%，兌全部主要成熟市場及新興市場貨幣均上升，當中土耳其里拉是最大輸家，跌約15%。

美元轉強主要反映美國經濟增長預期與其他地區分化，短期來看，當地接種疫苗進度領先，勢有助服務業加快復甦，中期則由於美國加大財政刺激措施力度，有望帶動今明兩年的經濟增長及通脹至高於之前預測水平。同一時間，其他地區尤其是歐洲，反而延續封鎖措施，可預期美元持續強勢。

過往美元與股市某程度上呈現背馳走勢，並實行相應的投資部署，即是當美元下跌買入股票，美元向上則沽貨，該策略在這輪美元升勢下表現還不賴，期內新興市場股票下跌6%，環球商品指數跌4%，惟成熟市場股票仍靠穩。

其實，可以進一步將美元上升周期分為兩類，第一是環球經濟轉差，第二是環球經濟擴

張。當美元升值時正值環球經濟轉差，風險胃納下降，市況反映經濟放緩，美元成為避險工具並升值，資產配置可考慮增持政府債券及減持股票與商品，上次金融危機及去年3月正正體現出這策略的效用。

一旦經濟前景開始改善，風險胃納改善，美元隨之回落，這正是對風險資產有利的時機，此時投資者應考慮增持股票與商品並減持債券，去年下半年看到這部署的正面作用。

當環球經濟持續復甦，市場開始預期聯儲局有機會加息，導致債息向上，美元開始回揚，投資組合上應考慮維持股票的偏高比重，成熟市場股票比例應高於新興市場股票，並鎖定商品投資的利潤及減持債券，目前或是運用這策略的時機。

近期債息上升，美元向上，拖累風險資產表現，投資者部署應更小心。不過，美元強勢可以有不同原因，資產表現也很不同，所以目前判斷新一輪熊市出現是言之尚早。