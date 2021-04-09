道指升57點　紐油上試60美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.078；港匯反覆處7.7768；離岸人民幣(CNH)見6.5574；美元兌日圓報109.32；歐元企1.1916；英鎊見1.3736。金價跌至1,754.78美元。布油偏軟見63.25美元；紐油微升至59.76美元。比特幣升上5.8萬美元水平。道指期貨升逾60點。

●虛擬貨幣交易所Kraken行政總裁Jesse Powell周四(8日)接受外媒訪問時稱，Kraken計劃明年進行首次公開招股(IPO)。

●美國勞工部報告指出，上周首次申領失業救濟人數為74.4萬人，高過預期的68萬人。

●港股ADR指數無方向，按比例計算，收報29,007點，跌少於1點。

●即月恒生指數夜期收報28,974點，跌49點，低水34點，成交13,704張。

●外媒報道，日本軟銀集團將投資5億美元於美國按揭貸款初創公司Better，後者目標在明年上市，而該輪融資對Better的估值為60億美元。

●外媒報道，美國財政部長耶倫警告，新冠肺炎疲情對全球經濟帶來永久性分化的風險，因此她敦促世界主要經濟體像美國一樣傾注「龐大的」新開支，以確保全球快速復甦。

●紐約5月期油收報每桶59.6美元，跌17美仙或0.28%；布蘭特6月期油收報每桶63.2美元，升4美仙或0.06%。

●紐約6月期金收報每安士1,758.2美元，升近1%，創自2月下旬以來收市新高。

●英國富時100指數收報6,942點，升56點或0.83%；法國CAC指數收報6,165點，升35點或0.57%；德國DAX指數收報15,202點，升26點或0.17%。

●外媒報道，美國繼續推進設立全球最低企業稅稅率的建議藍圖，以打擊企業透過避稅天堂規避稅收。

●「超級」爭霸！美再列7間中國機構入實體清單，包括天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促進中心、信維微電子 、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中心。