鮑威爾放鴿！縮減QE前先要達到就業及通脹目標

美國聯儲局主席鮑威爾周四(8日)在國際貨幣基金(IMF)春季論壇中表示，全球疫苗接種進度不一，是經濟復甦面臨的風險。儘管美國3月非農就業報告反映經濟前景更加光明，惟警告復甦發展不平衡且不完整，仍需聯儲局的大力支持，重申在縮減量化寬鬆前，先要看到「就業和通脹目標的實際性進展。」

鮑威爾在會中敦促全球接種疫苗成為經濟復甦關鍵。他指出，新冠病毒是不分國界的，除非全球真正都接種，否則將面臨新變異病毒的風險，目前推動疫苗接種是支持創造更多就業的關鍵。

他指出，新冠疫情促使許多企業花大量時間來尋找擁有更有效技術，和更少人員的方法。許多失業的美國人將很難找到新的工作，並警告疫情令大家不會回到以前的經濟模式。對於金融市場對「通脹」的隱憂浮現，鮑威爾稱，隨着美國經濟重啟以及供應鏈出現瓶頸，可能會推高今年的物價，但不會導致通脹出現持久及過大的影響。

鮑威爾偏鴿的言論，與周三發布的3月FOMC會議紀要相呼應，聯儲局承認經濟取得了進步，但持續寬鬆貨幣政策與買債步伐，並認為經濟復甦取得實質性進展，可能仍需要一段時間。