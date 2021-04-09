股市3大凶兆乍現？逢反彈減磅方為上策？

最近，股市似乎出現了一些不太好的兆頭，股民宜有所警惕，以策萬全。

其次是，美國拜登政府宣布擬調高聯邦企業所得稅率，由21%上調至28%；另美國財長耶倫正與G20商討推出全球世紀稅改，共同實施最低企業稅率。無論如何，加稅，意味企業的稅負支出會增加，影響盈利表現。如是者，將影響上市企業估值，抵銷了經濟復甦的增長動力，令股市的上升潛力打折。

其三，乃單是3月份有多達76家中企撤回在科創板上市的申請，預視內地當局擬收緊上市標準，加上從銀緊趨緊的現象可以推斷，短期中、港股市的中資股氣氛會受到限制，少了中企和北水的動力，港股易跌難升，新股市場如洩氣氣球，就是最佳例證。

睇咁情況，各位股友要睇路，畢竟政策變化對股市有着深遠影響，中美關係愈趨緊張、全球醞釀世紀稅改、新股熱潮不再、當紅的中概股紛紛現「水退」潮，皆非好兆頭。主動管控持倉風險，適量減磅及降低槓桿，增持現金，是自保之法。

東網產經專欄作者 帥哥