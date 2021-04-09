溫灼培：債息難再升　美匯勢整固

自上周四美國總統拜登宣布其2.3萬億美元基建方案後，美元匯價便出現輾轉下跌。咎其原因，最初市場傳言拜登的基建方案將涉及3萬至4萬億美元金額。令市場擔心面對龐大財赤的美國，繼而推出一個1.9萬億美元抗疫方案後，又再推出一個龐大的基建方案，往後美國政府將難免要大舉發債。

當債券供應增加，當然會不利於債價。故此便有投資者率先於市場上拋貨，使債價下跌及債息上升。這解釋了為何10年期債息一度攀高至1.75厘之上，並為美元匯價帶來支持。

不過，由現在來看，拜登自己提出的基建方案也只不過是2.3萬億美元，遠不到市場傳的金額，再者，有關方案還有待美國國會通過。由於拜登提出的方案中，有部分金額是以加企業稅作為支付，可以想象方案將會受到共和黨議員的極力阻攔，導致最終通過的金額可能較拜登原先提出的還要少。

當美國政府最終的發債金額不如原先想象般大，面對龐大落差下，不排除會限制了美國10年期債息的上升能力。假若估計正確，美國10年期債息不再上升，並只是持平，當這個一直支撐着美元的最大動力減弱，美元近期強勢隨時告一段落，暫料轉至橫向發展，龐大阻力料於94水平。