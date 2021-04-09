京東及美團等10平台承諾不抬價　不非法收集消費者信息

內媒引述廣州市市場監管局消息，為探索解決「大數據殺熟」(意即：同樣商品或服務，舊顧客經互聯網看到的價格，反而貴過新客戶，被指為價格歧視行為)，規範線上市場數據監管，維護消費者合法權益，該局聯合市商務局召開平台「大數據殺熟」專項調研和規範公平競爭市場秩序行政指導會。

與會部門充分肯定互聯網平台經濟發展的積極意義和重要作用，嚴正指出目前互聯網平台存在的涉嫌「大數據殺熟」等問題，要求平台企業主動擔起社會責任，嚴格規範經營行為，共同維護公平競爭的市場秩序。

此外，平台企業代表共同學習市場監管總局提出的「九個不得」，分別簽署《平台企業維護公平競爭市場秩序承諾書》，並向社會作出鄭重承諾，包括：1)嚴格遵守國家有關法律法規，不低價傾銷、不串通定價、不哄抬價格、不價格欺詐；2)不違法實行固定價格，不違法限製商品生產或銷售數量，不違法分割市場。不違法實施經營者集中，不排除或限製競爭；3)沒有正當理由，不實施掠奪性定價、不拒絕交易、不搭售；4)不進行商業混淆、虛假宣傳、商業詆毀；5)不非法收集、使用消費者個人信息，不利用數據優勢「殺熟」，不銷售假冒偽劣商品；6)不利用技術手段損害競爭秩序，不妨礙其他市場主體正常經營，不對平台內經營者進行不合理限製或附加不合理條件。