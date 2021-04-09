港股倒跌失守兩萬九關　騰訊靠穩　友邦回軟

港股高開144點後即倒跌過百點，恒生指數失守兩萬九關，暫於28,800點水平上落。國企指數跌逾60點；科技指數跌40點，主板成交330億港元。

大型科網股個別發展，騰訊升幅收窄至0.1%；阿里巴巴跌0.8%；美團跌1.5%；小米集團跌0.4%。

友邦保險未能企穩「紅底」，股價倒跌0.3%；滙豐控股跌0.6%；中國平安跌1.4%，合力拖低大市。香港交易所走勢較強，暫升1.5%。

【09:21】港股開市向好 騰訊回升 友邦破百

聯儲局主席鮑威爾「放鴿」利好大市氣氛，港股開市做好，恒生指數升144點，報29,152點；國企指數高開34點，報11,144點；科技指數升44點，報8,503點。

鮑威爾於IMF春季論壇表示，美國經濟復甦發展不平衡且不完整，仍需聯儲局的大力支持。

幾隻重磅藍籌撐市，騰訊升1.4%報629港元；香港交易所升2.2%報474.4元；友邦保險升1.4%報100.5元，重上「紅底」；美團升1.1%報324.4元。

另外，滙豐控股、中國平安、中國移動、阿里巴巴、中國海洋石油及建設銀行等，股價開市無起跌。