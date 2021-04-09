【瑞通推介】國際油價隔晚變動不大　中海油窄幅上落

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾淡化通脹上升風險，美股隔晚高收，道指收報33，503點，升57點或0.2%。恒指上日先跌後回升，收報29,008點，升333點或1.2%；今早走勢先高後低，回落至28,900點以下整固。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者預期後市將回落。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

騰訊遭大股東Naspers旗下Prosus折讓出售2%股權，騰訊昨低開在614元後已見全日低位，收跌1.5%於620元，成交額增至逾1400億元。北水昨亦追捧騰訊，單日錄超過50億元淨買入。有券商認為大股東非因基本面原因減持騰訊，給予投資者買入機會。另據報騰訊有份投資的《絕地求生》遊戲控股公司Krafton Inc向南韓交易所遞交上市申請。騰訊今早曾回升約1%，上試630元見阻力。輪證資金流方面，昨有逾2,900萬元淨流入其好倉，為上日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾150萬元淨流出。

據報美國或取消對伊朗與核協議不一致制裁，這將會影響市場對今年內的原油供需預測，消息拖累中海油昨午後曾急瀉5.8%至7.67元，收市仍跌近4%，報7.82元。國際油價隔晚變動不大，中海油今早窄幅上落，曾失7.8元，其後靠穩。昨有逾14億元北水淨沽出中海油。輪證資金流方面，分別有逾1,200萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

友邦昨急漲6.2%，以全日高位99.1元收市，一舉收復多條平均線。有券商發表報告指，友邦早前獲中國銀保監四川監管局批准於成都四川設立分公司，預期在中國擴張是公司維持估值溢價的關鍵，大幅調升友邦目標價逾四成至130元。友邦今早高開後回落，100元關口得而復失。昨有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾270萬元淨流入。

報道指內地晶片出現新一輪加價潮，包括中芯國際今月1日起產品加價約15至30%。另外，美國總統拜登指，參議院正準備制定有關半導體短缺問題立法。中芯昨創出28.25元的一個月高位後轉跌，收跌2.2%於26.6元。今早反彈逾1%，高位一度重上27元。昨有逾9億元北水淨買入中芯。輪證資金流方面，逾110萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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