7家內地超級電腦遭美國封殺　原因係…

美國拜登政府昨日(8日)突宣布將內地7家超級電腦機構列為貿易黑名單，以防美國國家安全受到損害，這是其上任後首次對中國做出激烈的貿易制裁，背後原因引發討論。日本傳媒分析指，打擊中國晶片業發展是背後的一大原因。

日媒指出，受制裁的7家機構引領中國超級電腦的發展，同時是攸關中國晶片產業發展的重要指標，因此美國大刀封殺陸超級電腦公司，被認為是美政府限制其迅速發展的手段，黑名單中的超級電腦公司暫時無法與美企業進行業務往來，同時不得使用美國技術生產商品。

根據去年11月的數據顯示，世界排名前500強的超級電腦中，中國擁有214台上榜是所有國家最多，幾乎是美國113台的2倍，且排行榜上有超過半數的超級電腦都是由受到制裁的7家機構所打造。

報道指出，目前超級電腦的發展，中國位於領先地位，其中飛騰信息技術公司開發出的晶片，被認為是最有可能替代英特爾和英國Arm晶片的主要廠商，這恐怕會讓美國覺得受到威脅。

2019年華為禁令後，中國積極拓展晶片業，以減少對美國的依賴，還強調在其發展計劃中，扶植晶片業是重要目標，目標在2025年將自給率提升到70%。