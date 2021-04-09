美國白宮晶片會議　三星成唯一在列非美企業　恐被迫選邊站

全球晶片短缺，美國不僅投巨資扶植本土半導體產業，亦計劃在4月12日於白宮舉行晶片會議，共商晶片短缺影響以及往後的發展。外媒報道，在公開的受邀名單中，三星電子作為唯一非美國企業的公司。有南韓媒體擔憂，三星電子將面臨兩難和要選邊站的窘境。

韓媒報道，三星電子受邀美國白宮4月12日舉行的晶片會議，主要針對半導體和車用晶片短缺問題做商討，而南韓媒體預測，三星電子可能將在會上被要求，優先向美國公司提供晶片或是在美國擴產。針對公開受邀名單中並沒有台積電的身影出現，有兩種可能，其一為真的沒被白宮邀請，其二為的確有在邀約名單中，但白宮並不打算公開。

據報，由於「韓美聯盟」的重要性，以及拜登欲在半導體領域推動「抗中」，作為全球最大的記憶體晶片製造商和第二大代工廠的三星電子，受白宮邀請勢必無法避免，只不過中美市場都對三星非常重要，這讓三星對出現在公開邀請名單上感到不安。

報道又指，三星電子在美國德州奧斯汀市設有代工廠，還計劃投入170億美元於美國興建一座代工廠，但位置尚未確定。另一方面，三星在中國西安同樣也有設廠，中國政府也希望三星電子擴產，而在3日雙方外長會談之中，中國也在會議中與其協商在半導體和5G領域的加強合作。

三星電子和南韓SK海力士就曾因中美貿易戰不得不對華為的制裁做出行動，而如今三星電子又被迫需要「選邊站」。

值得一提的是，僅從今年1月至3月，第一季的半導體出口來看，對中國出口佔比達到38.5%，而美國僅7.1%。