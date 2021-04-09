外媒指中國向台積電下單軍武晶片

外媒報道，中國正使用超級電腦測試極音速導彈，未來可能用來攻擊美國的航空母艦或台灣，而驅動這些超級電腦的晶片由中國天津飛騰信息技術公司(Phytium Technology)採用美國軟件設計，由台積電以美國機密機械製造，台灣的世芯負責晶片最後階段設計，並代表飛騰直接與台積電交易。

美國商務部周四(8日)宣布，把天津飛騰信息技術有限公司等7家中國超級電腦相關機構列入「實體清單」，理由是這些機構參與建造中國軍方使用的超級電腦，或協助中國的軍事現代化以及開發大規模毀滅性武器，將禁止美國企業對這些中企出貨。台積電則強調，一向遵循所有法律規範，一定會按照出口管制規定執行。

業界人士指出，在飛騰被列入實體清單後，台積電應會比照「華為模式」，也就是不做違法生意，可能停止對飛騰晶片代工。但對台積電影響不大，因飛騰使用成熟製程，對台積電營收影響低。

據講飛騰自稱是民營企業，卻隱瞞與中國軍方研究部門間的關聯；中國的極音速導彈測試設施位於中國空氣動力研究與發展中心(CARDC)，飛騰與CARDC的夥伴關係，故被視為中國悄悄借助美國科技，把民用技術轉為軍用之例。

雖然CARDC等解放軍實體已被美國制裁，中國仍能透過飛騰等民間企業取得美國半導體技術。這類晶片涉及全球高科技供應鏈核心，中國採購不違法，但這類晶片可用於商用數據中心，也能用於軍用超級電腦，難以監督。

報道引述專家指出，出口管制將可拖慢中國發展極音速等先進武器及監視能力的進展。美企抱怨這類出口管制會損及利潤，且會促使中國把生意轉到別處甚至自力研發。飛騰的案例亦凸顯台灣面臨的兩難，台灣需依靠美國抵禦中國武脅，但台灣企業卻依賴中國市場；在中美緊張關關係升溫之際，適當管制美國和台灣企業與中企往來的聲浪亦隨之升高。