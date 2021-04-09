全球晶片荒嚴峻　網絡通訊廠要客戶提早一年訂貨

全球網絡通訊晶片短缺問題嚴峻，網通廠普遍跟客戶匯報，因為晶片交期拉長，相關寬頻及網通設備要提前一年下單。而晶片缺貨引發寬頻網通設備缺貨問題，也引起歐洲等市場的電信客戶關注。

外電報道，受到疫情影響，有數百萬計的人在家工作，但寬頻網通設備受到晶片缺貨影響，從下單到到貨的交貨期將長達60周；目前博通供應的晶片等路由器所需零組件，前置時間已拉長一倍到一年以上。博通執行長陳福陽上個月已曾表示，今年90%的供應都已被訂走。

報道引述台灣路由器大廠、合勤控旗下合勤科技的歐洲地區主管Karsten Gewecke表示，從今年1月起，已經通知寬頻網絡業者商等客戶要提前一年下單採購。另有消息指，美國電信設供應商ADTRAN因應供應鏈風險跟交貨期拉長，向客戶發出警告，同時也提升庫存及物流能力。

目前寬頻網絡供應商手上還有庫存，但未來半年供應鏈可能會更加緊繃。除了生產端，運送也有風險。

網絡通訊用晶片包含5G行動網絡、無線網絡WiFi 6、寬頻、交換器等晶片；網通設備則包含電信用、企業用及一般家庭用寬頻設備。日前台灣網通廠商友訊、合勤、智易、中磊、明泰等均曾表示缺貨問題，將影響今年營運表現。

業者反映，現在是網通產業史上訂單能見度最佳的時候，但也是史上零組件最缺貨的狀況。市場原本預估，次季之後供應狀況可望紓緩，但目前看來不僅問題未解，次季各家業者陸續耗盡手上的零部件庫存後，第3季缺貨狀況恐或更緊張。