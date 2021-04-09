【高盛推介】恒指跌過百點　科網股隨大市回落

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股今早跟隨大市回落。美團昨(8日)上升約0.9%，最新報315.8港元，跌約1.6%。阿里巴巴昨日升約0.5%，即市報220.4元，跌約1.2%。京東昨日跌約1.1%，目前報316元，跌約1.5%。

觀察股份牛熊證需求及街貨分布，可見昨日流入美團牛證的資金集中在300元以上收回價的貼牛。阿里方面，則見牛證及熊證於昨日繼續獲資金部署，分別錄得約650萬及990萬元資金流入。當中流入牛證的資金集中在210至215元收回區域的產品。而熊證則集中在240至245元及250至255元收回區域的產品。京東方面，則見昨日牛證繼續獲資金部署，錄得約150萬元資金流入。

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