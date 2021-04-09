【高盛推介】恒指跌過百點 科網股隨大市回落
2021年04月09日 11:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：科網股今早跟隨大市回落。美團昨(8日)上升約0.9%，最新報315.8港元，跌約1.6%。阿里巴巴昨日升約0.5%，即市報220.4元，跌約1.2%。京東昨日跌約1.1%，目前報316元，跌約1.5%。
觀察股份牛熊證需求及街貨分布，可見昨日流入美團牛證的資金集中在300元以上收回價的貼牛。阿里方面，則見牛證及熊證於昨日繼續獲資金部署，分別錄得約650萬及990萬元資金流入。當中流入牛證的資金集中在210至215元收回區域的產品。而熊證則集中在240至245元及250至255元收回區域的產品。京東方面，則見昨日牛證繼續獲資金部署，錄得約150萬元資金流入。
投資者如看好阿里，可留意屬近牛的阿里牛(59407)，與現價有約6.2元收回距離。投資者如看淡，近熊選擇可留意阿里熊(66629)，與現價有約19.6元收回距離。遠熊選擇可留意阿里熊(50172)，與現價有約29.6元收回距離。
阿里牛(59407)，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率21.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里牛(62703)，收回價203元，行使價201元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，低街貨。
阿里熊(66629)，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
阿里熊(50172)，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好美團，近牛選擇可留意新上市美團牛(63027)，與現價有約10.6元收回距離。遠牛選擇可留意美團牛(60802)，與現價有約25.6元收回距離。投資者如看淡，可留意屬近熊的美團熊(52847)，與現價有約24.2元收回距離。
美團牛(63027)，收回價305.18元，行使價302.18元，換股比率500，槓桿比率20.7倍，新上市近牛。
美團牛(60802)，收回價290.18元，行使價287.18元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團熊(52847)，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
投資者如看好京東，近牛選擇可留意京東牛(57729)，與現價有約16元收回距離。遠牛選擇可留意京東牛(55279)，與現價有約26元收回距離。投資者如看淡，可留意屬近熊的京東熊50034，與現價有約34元收回距離。
京東牛(57729)，收回價300元，行使價297元，換股比率500，槓桿比率15.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
京東牛(55279)，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
京東熊(50034)，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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