【高盛推介】憧憬中概股來港 港交所升至近1個月高位
2021年04月09日 11:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨(8日)升約1.5%，今(9日)早逆市續升，開市高見474.4港元，靠近1個月高位，及後升幅收窄，最新報468.4元，升約0.9%。市場繼續憧憬更多中概股回港上市。此外，有券商列出按赴港作二次上市規則的中概股名單，當前完全符合條件公司共19家，而當中共有9家公司市值在400億元以上。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於昨日獲資金轉向，錄得約200萬元資金流入。牛熊證方面，則見昨日流入牛證的資金，除了集中在610元以上收回價的貼牛外，590元以下收回價的牛證亦見有資金流入。而昨日熊證則錄得約90萬元資金流入，並集中在660至665元收回區域，及645元以下收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的港交購(14200)。貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約2個月的港交購(21495)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(56072)，與現價有約28.2元收回距離。遠牛選擇可留意港交牛(50894)，與現價有約48.2元收回距離。
港交購(14200)，行使價534.08元，2021年06月29日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿。
港交購(21495)，行使價488.2元，2021年06月23日到期，實際槓桿9.8倍，貼價。
港交牛(56072)，收回價440.18元，行使價438.18元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交牛(50894)，收回價420.18元，行使價418.18元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的港交沽(21579)。貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約3個月的低街貨港交沽(26221)。熊證方面可留意港交熊(59462)，與現價有約31.6元收回距離。
港交沽(21579)，行使價408.6元，2021年06月29日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿。
港交沽(26221)，行使價438.68元，2021年07月13日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、低街貨。
港交熊(59462)，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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