【高盛推介】憧憬中概股來港　港交所升至近1個月高位

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨(8日)升約1.5%，今(9日)早逆市續升，開市高見474.4港元，靠近1個月高位，及後升幅收窄，最新報468.4元，升約0.9%。市場繼續憧憬更多中概股回港上市。此外，有券商列出按赴港作二次上市規則的中概股名單，當前完全符合條件公司共19家，而當中共有9家公司市值在400億元以上。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於昨日獲資金轉向，錄得約200萬元資金流入。牛熊證方面，則見昨日流入牛證的資金，除了集中在610元以上收回價的貼牛外，590元以下收回價的牛證亦見有資金流入。而昨日熊證則錄得約90萬元資金流入，並集中在660至665元收回區域，及645元以下收回價的產品。

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