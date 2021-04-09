報告：上海膺全球生活成本最高城市　香港跌落第3位

瑞士寶盛私人銀行《2021年全球財富和高端生活報告》顯示，反映世界各地富裕人士生活方式的一籃子貨品及服務價格整體上漲1.05％。對高淨值及超高淨值人士而言，亞洲仍然是全球最昂貴地區，其中上海取代香港成為最昂貴城市。

瑞士寶盛高端生活指數追蹤反映高淨值人士生活方式的一籃子20種高端商品及服務，並對其在全球25個主要城市的價格走勢進行分析，指數會隨高端消費行業的演變而有所調整。

該行亞太區市場及財富管理方案部主管Rajesh Manwani表示，儘管今年亞太區國家新納入指數的項目較便宜，使一籃子貨品和服務的變化主要有利於當區居民，惟亞洲仍然是最昂貴的地區，部分由於亞洲已從疫情中迅速復甦、區內匯率穩定及指數項目價格具韌性。上海成為今年最昂貴城市，第2及第3則分別為東京及香港；第4至10名依次為摩納哥、台北、蘇黎世、巴黎、倫敦、新加坡及紐約。然而，區內各地情況參差不齊，其中孟買仍然是全球最便宜的城市之一。

該行亞太區研究部主管Mark Matthews指，各國匯率對指數有重大影響，中國經濟增長及利率高於美國，將吸引資金流入當地，加上美元趨弱預期持續，料人民幣未來一年將升至6.35兑每美元，有機會鞏固上海排名。

至於今年高端生活成本最低的地區為美洲，僅紐約仍排在最昂貴城市的前10名，主要是由於美元和加元兌全球其它主要貨幣的匯率下跌，以及拉丁美洲貨幣的大幅貶值。

2020年全球旅遊業的崩潰中斷了旅遊和相關服務，對指數產生了重大影響。在亞洲，曼谷和新加坡的排名都有所下滑，而旅遊者匱乏也衝擊了許多歐洲城市。

以美元計價，價格跌幅最大的奢侈品項目分別是女鞋、酒店套房和高端葡萄酒，分別下跌11.7%、9.3%和5.6%。漲幅最大的是商務艙機票漲11.4%、威士忌和名錶升9.9%及6.6%。

報告亦顯示，疫情令消費者對道德及可持續消費的承諾和認識有所提升。該行執行委員會成員兼財富管理方案部主管Nicolas de Skowronski稱，愈來愈多消費者選擇限制消費，或轉向道德和可持續的商品和服務，例如遠離快時尚、更青睞有機和道德生產或種植的食物，預計未來良知型理念在消費、生活、工作和投資領域的影響力會愈來愈大。