中企首季債券違約激增兼創新高　房地產業成重災區

外電數據顯示，中資企業首季在境內、外新發違約事件涉及債券本金合計約151億美元，創2014年外電有數據統計來的季度新高。其中在宏觀政策調控下的房地產以約27%的違約規模佔比居首。

從境內外市場看，首季在岸新發債券違約事件涉及本金合計約747.5億元人民幣，較去年同期翻倍；離岸市場中資企業有折合37億美元債券違約，是去年同期的近三倍。分析指出，緊信用環境下，今年信用風險的釋放要大於去年，政策對國企、地產的破剛兌容忍度提升，特別是對於能源類的地方國企和前期過於激進、債務壓力較大、業績邊際承壓的房企信用風險需要提高警惕。

人行官員近日表示，高槓桿的中小房企的債務違約等潛在風險值得持續關注。外電數據顯示，首季房地產債違約規模佔比激增主要是華夏幸福和天津市國資委旗下的地方國企——天津房地產集團違約導致，其中華夏幸福違約債券規模約157億元人民幣。從行業來看，緊隨房地產之後的是電子和航空。

分地區來看，海南航空控股等未能償付多只人民幣債券本息，拖累海南省以近230億元人民幣的違約規模錄得各省市之最；北京位居次席，主要受紫光集團的持續債務逾期所致，天津排名第三。