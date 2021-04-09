繼美銀和Pimco後　大戶正重返抵押貸款債券市場

外電報道，經歷去年疫下的非常時期後，許多抵押貸款債券(CLO)的大玩家正重返這個9,000億美元的市場。報道指，曾是CLO市場最大買家的日本Norinchukin Bank，已開始重新考慮交易。在去年大部分時間裏缺席的富國銀行也回來了。Fidelity Investments為了追求更高的收益率亦增加了持倉量；美國銀行以前只是偶爾進場，如今已經購買了數以十億美元計的這類債券，計劃會再加碼。

大型玩家的回歸是CLO市場復甦的重要一步，CLO市場在去年大部分時間一直處於低迷狀態。投資者對這些證券的需求，轉化為更多的資金流入槓桿貸款，槓桿貸款是打包成CLO的原材料。資金流入可以幫助私募股權公司為更多槓桿收購進行融資(可能風險更高)。這可能會加劇監管機構多年來一直警告過的公司過度貸款的現象。

但CLO在疫情期間未經歷投資者擔心的大規模降級，這種表現助長了對CLO的需求和其相對較高孳息率的回升。美銀已經擬定一個計劃，將穩定購買頂級CLO。據摩根士丹利的研究，到去年底，美銀只有8,000萬美元的CLO。

經常被稱為Nochu的Norinchukin銀行在最高峰時期持有730億美元的CLO，是任何其他機構的數倍之多。但自2019年日本當局限制購買這種工具以來，該銀行基本上沒有購買新的CLO。自該年底以來，該銀行的持倉量一直在下降。

由於許多CLO為他們的債務進行了再融資或重置，Nochu在此過程中經常被替換為投資者。摩根大通和富國銀行長期以來一直是最大的CLO買家之一，今年也增加了持倉量。較小的銀行包括PNC Financial Services Group Inc.和多倫多道明銀行，亦增加了相關的投資。

凱雷投資集團美國貸款和結構化信貸業務負責人Lauren Basmadjian說，情況大幅變動。許多在2020年缺席的投資者，如今都大舉回歸。

據知情人士說，太平洋投資管理有限公司(Pimco)、黑石集團和Fidelity已經購買了更多這種工具。一位知情人士說，Pimco正在增加風險，其在2019年至2020年多半購買較短期的AAA債券，如今轉變為購買具有各種評級的證券。State Street Corp.也開始購買歐洲CLO。

部署存款

資產經理在第一季賣出超過1080億美元的美國CLO（包括再融資，重置和重新發行在內），創下新的季度記錄。到現在為止，許多增加配置的買家都來自美國。

對於銀行而言，由於低利率擴大了貨幣供應量，在疫情期間收到的大量存款帶動了需求。根據聯邦存款保險公司的數據，截至12月底，美國銀行體系的放款機構擁有17.8萬億美元的存款，比一年前同期猛增了3萬億美元以上。

這些資金中，大部分未被借出，迫使銀行必須投資在證券上。由Charlie Wu領導的摩根士丹利研究小組預計，聯儲會持有的儲備今年料將再擴張2萬億美元。