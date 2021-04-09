「神準」大好友預告：美股會再升30%…

外媒引述美國頂尖商學院之一、賓州大沃頓商學院金融學教授Jeremy Siegel認為，美股今年還會再漲30%至40%，緊接着下跌20%。

報道指出，這位美股大好友自2009年以來不但神準預測道指走勢，更曾在2015年8月及2016年初美股暴跌時持續看好後市，以及估中去年3月美股見底。

隨着疫情的經濟限制被解除，接種疫苗幫助旅行和其他活動重啟，他預計今年經濟將出現強勁增長，儘管這可能會釋放通脹壓力。他預計，股市反彈至少將持續到今年全年，美股牛市不是處於第9局，反而更像是高潮的第3局。

他解釋，孳息率和通脹上升幅度將遠遠超過聯儲局的預期。雖然通脹壓力加劇，但他不認為這意味投資者會想退出股市。他認為，這將迫使聯儲局比目前預期的更早採取行動，但刻下還是可以好好享受，股市還會繼續飛漲下去到年底，其中一個關鍵原因是，持有股票仍優於債券或持有現金。

惟他補充，若聯儲局調整其超寬鬆的貨幣政策，投資者將必須保持謹慎。最終聯儲局將不得不介入，通脹有點太高了，這是要謹慎的時候，但現在不需要很謹慎，他仍然認為今年將迎來牛市。