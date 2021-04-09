比特幣成交價量大爆發　虛幣交易商成大贏家

比特幣今年第1季價格升破6萬美元，帶旺虛擬貨幣交易量。美國虛擬貨幣交易所Kraken在締造單季交易量紀錄後，考慮乘着這股熱潮在明年直接上市。Kraken目前正和投資者討論新一輪募資，公司估值最高可望達到200億美元(約1,560億港元)。

2011年成立的Kraken是全球第四大交易量的虛擬貨幣交易所。行政總裁Jesse Powell周四(8日)指出，Kraken是近期比特幣大漲的受益者，第1季現貨交易金額衝上1,600億美元的歷史新高，是去年的1.5倍，目前用戶累計超過600萬，單是第1季加入的會員就達到去年下半年的4倍之多。

Powell稱，Kraken考慮在2022年上市，可能和Coinbase一樣為直接上市的形式。雖然先前傳出可能透過與SPAC合併或傳統IPO方式上市，但公司發言人已經排除SPAC這個方式。

Kraken主要競爭對手為Coinbase，後者預定下周直接掛牌上市，估值上望1,000億美元。Coinbase日前公布第1季營收達18億美元，為公司成立以來新高。

除了Coinbase及Kraken，據悉由Cameron and Tyler Winklevoss兄弟成立的虛幣交易所Gemini也考慮上市。

另外，網路券商羅賓漢(Robinhood)亦表示，第1季平台上交易虛擬貨幣的散戶暴增至950萬名，幾乎是前一季的6倍。該平台目前開放用戶買賣和持有虛擬貨幣，並計劃推出儲蓄、提款和轉帳功能。

今年1月GameStop股票大起大落期間，羅賓漢曾以市場波動劇烈為由，暫時關閉允許用戶快速買進虛擬貨幣相關股票的功能，引來顧客反彈。羅賓漢已在3月秘密向美國證券交易委員會遞交文件，申請在美國IPO。