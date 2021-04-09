黃詠欣：矇查查買事故單位自住逾十年　點解當年可做按揭？

今日跟大家分享一個曲折離奇的個案，客戶於10多年前以破頂價追入一個大型上車屋苑的單位，當時順利做到8成按揭，他在數年前更成功將單位加按套現百餘萬元，一切看似很正常。怎料他近日想換樓，將單位放盤時，代理竟然說他們的單位是「事故單位」。他百思不得其解，一直以來都聽說「事故單位」是做不到按揭，為何他過去不單能申請高成數按揭，更能於銀行做加按套現？

我們為客戶向不同銀行及估價行查詢後發現，多間銀行都未能為單位提供估值，即使有提供估價的銀行，估值都較市價低近200萬元，銀行亦向我們確認單位在「事故單位」名單內，在俗稱「凶宅網」亦能找得到。至於為何當年可以做按揭？原來該單位事故發生在近20年前，由於當年網絡資訊不太完整及發達，所以銀行及估價行一度「走漏眼」，而在客戶做完加按之後一年，同座又發生不幸事故，有傳媒將多年來同類事故做了列表，在看到新聞整合後，才將這個單位加入名單上。因此，現時客戶想再將單位套現，不一定能獲批。最後，客戶惟有暫時打消賣樓念頭，繼續自住該單位了。

這個案想提醒大家幾點，部分「歷史悠久」的事故單位未必有紀錄，甚至連銀行、地產代理都未必知道曾出過事。想穩妥一點，買樓前可先向老街坊、報紙資料庫搜尋有沒有相關資料。同時，如果業主在持有單位時過身，在樓契上會附有死亡證，屆時便可知道上手業主離世原因及地點，但若是住客或租客於單位離世，便較難查證。另外，事故單位放盤一般有折讓，落訂前要特別留意銀行估價，如果估價不尋常地低，便要查詢清楚。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣