內地3月汽車銷量按年增75%　新能源車熱銷

內地媒體報道，中汽協數據顯示，中國3月份汽車銷量按年增長75%；乘用車銷量187萬輛，按年增長77%。當中，新能源汽車銷量按年增長238.9%。從細分車型來看，月內純電動汽車和插電式混合動力汽車繼續刷新紀錄。

同時，乘聯會亦公布3月份乘用車市場零售達到175.2萬輛，按年增長67.2%。3月分，新能源乘用車批發銷量達到20.2萬輛，相較2月增長101.1%，按年增長261.3%，呈現獨立增長的良好態勢。

乘聯會指3月新能源乘用車市場多元化發力，批發銷量突破萬輛的企業有上汽通用五菱41,491輛、比亞迪23,906輛。五菱宏光MINI生產達到40,084輛，產銷均創歷史新高。

對於缺芯潮的影響，中汽協預計晶片短缺對中國第二季度汽車生產的負面影響將大於第一季度。乘聯會則認為，第一季車市價格促銷基本穩定，基本沒有受到晶片短缺的影響，也沒有出現個別車型的缺貨漲價現象。雖然汽車用8寸晶圓生產已經開始增量，但因3月日本瑞薩火災等因素導致設備損壞嚴重，一系列偶然事件導致晶片供給不確定性增大，導致4月的生產增量帶來一定風險，經銷商庫存建庫難度較大，不利於4月的產銷增量。