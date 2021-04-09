內地4部委《意見》支持海南全面深化改革

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局發布《關於金融支持海南全面深化改革開放的意見》。

各部門探索放寬個人跨境交易政策，支持在海南自由貿易港內就業的境外個人開展包括證券投資在內的各類境內投資，允許符合條件的非居民按實需原則在海南自由貿易港內購買房地產，對符合條件的非居民購房給予匯兌便利，且研究進一步便利海南居民個人用匯。

該《意見》探索適應市場需求新形態的跨境投資外匯管理。在風險可控前提下，允許海南自由貿易港內合格境外有限合夥人(QFLP)按照餘額管理模式自由匯出、匯入資金，簡化外匯登記手續，將海南自由貿易港納入合格境內有限合夥人(QDLP)試點，給予海南自由貿易港QDLP試點基礎額度，每年可按一定規則向其增發QDLP額度。

在海南開展本外幣合一跨境資金池業務試點，擴大銀行業對外開放，鼓勵境外金融機構落戶海南，支持設立中外合資銀行，支持海南的銀行引進符合條件的境外戰略投資者，改善股權結構，完善公司治理，進一步提高海南的銀行業對外開放程度；並落實外商投資的國民待遇要求，支持符合條件的外資機構在海南依法合規獲取支付業務許可證。

各部門提升跨境移動支付便利化水平，便利境外居民在海南使用移動電子支付工具，支持境內移動支付機構在境外開展業務，逐步擴大其通過人民幣跨境支付系統(CIPS)境外參與機構進行跨境移動支付的地區範圍。

各部門並印發意見，支持海南相關基金發展，支持公募基金落戶海南，支持符合條件的機構在海南依法申請設立合資公募基金管理公司，支持符合條件的境外金融機構在海南全資擁有或控股參股期貨公司。對投向海南種業、現代農業等重點領域的私募股權投資基金，給予登記備案綠色通道。