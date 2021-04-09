二手樓價指數按周升0.54%　創36周新高

中原城市領先指數CCL最新報181.31點，創36周新高，按周升0.54%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.48點，按周升0.55%。而CCL中小型單位指數報181.41點，創33周新高，按周升0.50%。CCL(大型單位)指數報180.78點，創72周(即2019年11月後)新高，按周升0.73%。

CCL四大整體指數持續一周齊升一周齊跌，走勢一致。近5周公布的四大指數，同步齊升3周，齊跌2周，CCL累升2.33%，CCL Mass累升1.73%，CCL(中小型單位)累升2.00%，CCL(大型單位)累升4.12%，整體樓價明顯呈反覆向上格局。復活節長假期間，二手成交持續暢旺，相信樓價繼續反覆上升，將於4月下旬公布的CCL開始反映。CCL目標挑戰190點，期望2021年年中前後達到。

四區樓價三升一跌，5周內出現3次，走勢各自反覆向上。港島CCL_Mass報187.93點，按周升2.07%，升幅為8周以來最大。九龍CCL_Mass報178.31點，按周升0.01%。新界東CCL_Mass報193.15點，按周升0.44%。新界西CCL_Mass報168.17點，按周跌0.28%。

近5周計，新界西CCL_Mass升幅顯著，累升2.72%。同期九龍累升1.67%，新界東累升1.51%，港島累升1.10%。