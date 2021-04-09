獲「新股金手指」加持 康諾亞生物遞上市申請
2021年04月09日 18:40
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尚未有盈利或收入生物科技企業康諾亞生物醫藥科技向聯交所遞交主板上市申請，摩根士丹利、中金及華泰為聯席保薦人。市傳其集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)，目標年內掛牌。
該公司專注於自主發現及開發創新生物療法，目前有14種研發中產品，其中5種候選藥物處於臨床階段，核心產品CM310用於特應性皮炎及慢性鼻竇炎伴鼻息肉分別處於臨床二後期及二期，公司保留獨佔權利。至於該藥用於哮喘範圍已完成臨床一期試驗，並已向石藥集團(01093)授予獨家許可，以在中國內地進行開發和商業化，而公司有權獲得預付款、里程碑付款和特許權使用費付款。
康諾亞曾進行4輪融資，先後引入多名「星級」投資者，包括被散戶喻為「新股金手指」高瓴資本、醫藥界知名風險投資基金機構禮來亞洲基金、聯想集團(00992)旗下投資君聯資本等，分別持股12.18%、5.36%及5.76%。由於該公司仍未有產品商業化，故尚未錄得銷售收入。去年在可轉換可贖回優先股公允價值虧損拖累下，虧損擴大至8.18億元，2019年蝕1.67億元。研發開支按年上升96.56%至1.27億元。
集資所得將60%將用於核心及主要產品的研發及商業化；約15%用於其他管線產品的臨床前評估及臨床開發；約15%用於新生產及研發設施的租賃付款、購買機械及設備；餘下10%用於一般企業及營運資金用途。