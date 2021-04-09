獲「新股金手指」加持　康諾亞生物遞上市申請

尚未有盈利或收入生物科技企業康諾亞生物醫藥科技向聯交所遞交主板上市申請，摩根士丹利、中金及華泰為聯席保薦人。市傳其集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)，目標年內掛牌。

集資所得將60%將用於核心及主要產品的研發及商業化；約15%用於其他管線產品的臨床前評估及臨床開發；約15%用於新生產及研發設施的租賃付款、購買機械及設備；餘下10%用於一般企業及營運資金用途。