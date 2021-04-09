新盤陸續有來！啟德大型項目年內接力
2021年04月09日 19:43
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新冠肺炎疫情仍未過去，發展商繼續積極籌備開盤，其中啟德全新大盤的第1期計劃最快月內開售之際，項目第3期亦已入紙申請預售，料有機會年內接力登場。而第2季首個開售的港島新盤剛截止接受認購，登記反應不俗。
●九龍兩盤共740伙入紙申請預售樓花
地政總署資料顯示，3月份有兩個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及740個單位，包括恒基地產(00012)啟德THE HENLEY第3期，提供404伙。另一個為世茂集團(00813)九龍延平路9號，提供336個單位。
期內亦有一項住宅發展獲批預售文件，為遠東發展(00035)旗下沙田大埔公路沙田嶺段8388號項目，設有66個單位。而3月份批出伙數為2018年1月後最少。
此外，截至今年3月底，合共有22個住宅項目待批預售樓花，單位總數12,533伙，按月多674伙或約5.7%，為4個月最多。
●西營盤尚瓏周六開售30伙 共錄百多張入票登記
富豪國際(00078)旗下西營盤尚瓏，周六(4月10日)將開售30個單位，發展商剛截止接受認購，市場料共錄逾120張入票登記。是次推售單位間隔介乎開放式、一房及兩房，實用面積242至431方呎，折實售價由688.1萬至1,319.63萬港元，呎價27,972至31,206元，折後平均呎價29,915元。首30名買家可獲贈「富豪薈」會籍，享有高達28萬元Regal Dollars回贈。
●元朗瑧頤高層三房戶989.1萬沽出
新世界發展(00017)旗下元朗瑧頤已屆現樓，剛沽出高層三房戶，單位為20樓A1室，實用面積577方呎，成交價989.1萬元，呎價17,142元。項目開售至今累積沽出303伙，套現近17億元，全盤已售出約97%單位。
●馬鞍山泓碧連錄特色戶成交 最高售價4,200萬
馬鞍山區新盤特色戶受追捧。據一手銷售資訊網資料，碧桂園(02007)等區內泓碧近日連錄頂層連天台戶交易，其中第3座17樓B室，實用面積1,352方呎，天台面積1,196方呎，成交價4,200萬元，呎價31,065元。而同層C單位實用面積為1,177方呎，天台1,052方呎，售價3,300萬元，呎價28,037元，上述兩伙的買家均享720日成交期及提前入住等優惠。
●恆大‧珺瓏灣兩期本月已錄4宗交易告吹個案
個別新盤連錄交易告吹情況。據一手銷售資訊網資料，屯門恆大‧珺瓏灣第1期出現兩宗同類個案，其中2A座9樓H室，實用面積233方呎，原本於2019年10月以403.4萬元售出，呎價17,313元，而2A座3樓H室，面積相同，亦於同期以408萬元獲買家購入，惟兩宗交易已列明為終止買賣合約。
若連同項目第2期近日錄得的兩宗交易再未有進展計算，該盤兩期於本月已有4宗取消交易情況。
●北角尚譽樓價678萬元單位交易告吹
3月新盤交投暢旺，但個別買家火速放棄入市。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下北角尚譽，原本於3月29日售出的31樓B單位，實用面積207方呎，當時售價逾678.44萬元，呎價32,775元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。