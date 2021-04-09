新盤陸續有來！啟德大型項目年內接力

新冠肺炎疫情仍未過去，發展商繼續積極籌備開盤，其中啟德全新大盤的第1期計劃最快月內開售之際，項目第3期亦已入紙申請預售，料有機會年內接力登場。而第2季首個開售的港島新盤剛截止接受認購，登記反應不俗。

●九龍兩盤共740伙入紙申請預售樓花

此外，截至今年3月底，合共有22個住宅項目待批預售樓花，單位總數12,533伙，按月多674伙或約5.7%，為4個月最多。

●西營盤尚瓏周六開售30伙 共錄百多張入票登記

●元朗瑧頤高層三房戶989.1萬沽出

●馬鞍山泓碧連錄特色戶成交 最高售價4,200萬

●恆大‧珺瓏灣兩期本月已錄4宗交易告吹個案

個別新盤連錄交易告吹情況。據一手銷售資訊網資料，屯門恆大‧珺瓏灣第1期出現兩宗同類個案，其中2A座9樓H室，實用面積233方呎，原本於2019年10月以403.4萬元售出，呎價17,313元，而2A座3樓H室，面積相同，亦於同期以408萬元獲買家購入，惟兩宗交易已列明為終止買賣合約。

若連同項目第2期近日錄得的兩宗交易再未有進展計算，該盤兩期於本月已有4宗取消交易情況。

●北角尚譽樓價678萬元單位交易告吹