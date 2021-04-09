屯門田景邨未補價呎售6095元　重上歷史高位　

市場置業需求強勁，未補價第二市場公屋價格亦被推高，屯門田景邨實用呎價再度突破六千關，實用面積443方呎單位以呎價6,095元易手，追平屋苑歷來呎價高位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，叫價約850萬元，議價後以838萬元成交，實用呎價約18,418元，原業主於2000年3月以約289.5萬元購入，是次轉手帳面獲利約548.5萬元，物業升值約189%。

●小西灣藍灣半島8座高層A室，實用面積728方呎，原則屬套三房加工人房，現改為套兩房加工人房設計，獲買家以1,300萬元買入，實用呎價約17,857元，新買家為外區客。

●柴灣杏花邨13座高層6室，實用面積453方呎，兩房間隔，望園景，以812萬元易手，實用呎價約17,925元，新買家屬於用家，原業主於2007年以280萬元買入，持貨14年帳面獲利532萬元，單位升值約190%。

●西灣河港島‧東18低層B室，實用面積518方呎，兩房及儲物房間隔，望樓景，以850萬元易手，實用呎價約16,409元，新買家屬於用家，原業主於2017年以750萬元買入，持貨4年，帳面獲利100萬元，單位升值約13%。

●西灣河港島．東18中層A室，實用面積475方呎，兩房間隔，獲租客以17,000元租入，實用呎租約35.8元，業主於2011年5月以739.7萬元購入上述單位，持貨約10年，租金回報不足3厘，新租客為本區客。

●鰂魚涌太古城4月至今錄約13宗租務成交，與上月同期相若，其中南山閣中層B室，兩房間隔，實用面積約582方呎，以約23,000元放租個半月後，吸引區內客洽詢，議價後減價2,000元，以21,000元租出，實用呎租約36.1元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●鰂魚涌南豐新邨9座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，近日以725萬元沽出，實用呎價約18,542元，原業主於2016年5月以約520萬元購入，持貨近5年帳面獲利約205萬元，物業升值約39%，屋苑4月累錄約5宗二手買賣，平均實用呎價約17,281元。

●西半山承德山莊2座高層C室，實用面積765方呎，套三房套間隔，坐享山景，以1,848萬元易手，實用呎價約24,157元，新買家屬用家，原業主於1991年以207萬元買入，持貨30年帳面獲利1,641萬元。

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九龍區

●荔枝角曼克頓山5座低層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，近日以990萬元沽出，實用呎價約18,401元，上述為屋苑4月首宗二手買賣，屋苑現時有約80個單位放售，叫價由1,050萬元起。

●長沙灣泓景臺6座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放租約兩個星期，原先叫租19,000元，租客一睇即合，願付一年租金，最後業主減價1,000元或約5.3%，並以18,000元租出，實用呎租約35元。

●長沙灣宇晴軒4月暫錄3宗買賣，平均實用呎價18,506元，包括1座中層H室，實用面積485方呎，兩房間隔，享內園景，月初開價920萬元，放盤僅4天，即以890萬元沽出，實用呎價約18,351元。

●長沙灣長盛豪苑高層D室，兩房間隔，實用面積約460方呎，以780萬元放盤8日後，獲區內客接洽，經議價後減價33萬元，以約747萬元成交，實用呎價約16,239元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市。

●旺角奧柏．御峯1座高層B室，一房間隔，實用面積約334方呎，以約16,000元放租3個月，經議價後減價約3,000元，減幅約18.7%，以約13,000元租出，實用呎租約38.9元，低市價約10%，新租客為一對夫婦，睇樓1次即決定承租。

●九龍塘又一居7座低層E室，實用面積522方呎，改三房間隔，望樹景，最初開價1,050萬元，現降價50萬元，以1,000萬元成交，實用呎價約19,157元，新買家為一對年青夫婦，議價後即拍板入市。

●將軍澳4月暫錄106宗二手買賣，其中都會駅暫錄約3宗，平均實用呎價15,906元，該盤5座中層B室，實用面積678方呎，套三房間隔，剛以1,065萬元成交，實用呎價約15,708元。

●將軍澳居屋欣明苑D座低層2室，實用面積645方呎，屬3房間隔，望園景，內櫳企理，加上價錢合預算，吸引外區客承接上車，自由市場成交價約772萬元，折合實用呎價約11,969元。

●將軍澳居屋廣明苑C座高層8室，實用面積639方呎，三房間隔，去年12月放盤，原先於已補價自由市場開價800萬元，累減62萬，減幅約8%，獲區內買家以738萬元承接，實用呎價約11,549元。

●將軍澳清水灣半島6座高層E室，實用面積524方呎，兩房間隔，吸引一直與父母同住之區內客承接，購入作結婚新居之用，成交價770萬元，實用呎價約14,695元，原業主於2011年2月以約335萬元購得，轉手帳面獲利435萬元。

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新界區

●西貢茅莆單號屋上複式村屋，四房間隔，望山景，連天台，以1,300萬元成交，原業主於2006年11月購入上址，當時作價350萬元，持貨14年多至今沽售，帳面獲利950萬元，單位期內升值2.7倍。

●馬鞍山曉峰灣畔1座中層B室，實用面積653方呎，三房間隔，享海景，放盤時叫價940萬元，放盤1個月，獲買家以930萬元承接，實用呎價約14,242元。

●馬鞍山居屋福安花園2座高層C室，實用面積431方呎，兩房間隔，享海景，原先已補價自由市場開價598萬元，放盤1個月，減價15萬元或2.5%，獲買家以583萬元承接，實用呎價13,527元。

●馬鞍山海柏花園6座高層D室，實用面積438方呎，兩房間隔，開價750萬元，放盤僅3日，減價12萬元，終以738萬元沽出，實用呎價約16,849元，原業主於2012年7月購入，當時作價332萬元，持貨8年多帳面獲利406萬元離場。

●馬鞍山迎濤灣1座低層F室，實用面積487方呎，兩房兩廳間隔，原先開價750萬元，放盤3個月，減價50萬元或約6.7%，終以700萬元沽出，實用呎價約14,374元。

●馬鞍山嵐岸5座中層E室，實用面積590方呎，三房間隔，日前以938萬元易手，實用呎價15,898元，原業主於2012年以492萬元購入，持貨9年帳面獲利446萬元離場，單位升值約91%。

●沙田中心4月暫錄約4宗買賣，包括海寧大廈中層G室，實用面積310方呎，兩房間隔，議價後以599萬元易手，實用呎價約19,323元，原業主於1997年以210萬元入市，持貨24年帳面獲利約389萬元，單位升值約185%。

●沙田居屋愉田苑愉逸閣高層4室，實用面積414方呎，兩房間隔，放盤9個月，已補價自由市場叫價640萬元，減價71萬元，減幅達11.1%，以569萬元沽出，實用呎價約13,744元。

●沙田玖瓏山日瓏閣1座中層J室，實用面積663方呎，兩房間隔，議價後以870萬元易手，實用呎價13,122元，原業主於2014年以776萬元買入單位，持貨約7年帳面獲利94萬元，期內升值12.1%。

●火炭駿景園1座高層A室，實用面積1,041方呎，以1,390萬元成交，實用呎價13,353元，原業主早於1995年5月購入，當時作價555.4萬元，持貨近26年至今沽售，帳面獲利834.6萬元，期內升值約1.5倍。

●火炭華翠園4月首宗買賣，包括26座高層B室，實用面積882方呎，套三房間隔，議價後以1,180萬元易手，實用呎價13,379元，原業主於2009年以450萬元購入，持貨約12年帳面獲利約730萬元，期內升值約162%。

●大埔翠屏花園D座低層2室，實用面積274方呎，兩房間隔，原先開價430萬元，放盤約1個月，「象徵式」議價後減5萬元或1.2%，以425萬元成交，實用呎價15,511元。

●粉嶺碧湖花園4月暫錄約3宗買賣，成交包括8座中層E室，實用面積400方呎，兩房間隔，議價後以528萬元獲承接，實用呎價約13,200元，原業主於2015年以390萬元購入，持貨約6年帳面獲利約138萬元，單位升值約35.4%。

●粉嶺花都廣場7座低層G室，實用面積526方呎，三房間隔，放盤4個月，原開價660萬，微減10萬獲同區租客由租變買，以650萬元承接上址，實用呎價約12,357元。

●粉嶺帝庭軒本月暫錄2宗成交，屋苑最新錄1座高層C室，實用面積607方呎，三房連套房間隔，開價約830萬元，議價後以806萬元獲承接，實用呎價13,278元，新買家為同區分支家庭。

●上水名都3座低層F室，實用面積391方呎，兩房間隔，享園景及泳池景，日前以515萬元沽出，實用呎價約13,171元。據悉，原業主於2013年1月以約288萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約227萬元或約79%。

●元朗區本月暫錄逾60宗二手成交，其中YOHO Town第5座高層B室，實用面積393方呎，兩房間隔，原業主叫價約685萬元放售，議價後以676.5萬元成交，實用呎價約17,214元。

●元朗原築3座中層C室，實用面積約484方呎，兩房間隔，原叫價655萬元放售，經議價後減價35萬元或約5%，以620萬元成交，實用呎價約12,810元。原業主於2008年12月以172.6萬元入市，持貨約13年帳面獲利約447.4萬元，物業升值約2.6倍。

●元朗譽88本月暫錄4宗成交，較上月全月僅1宗明顯加快，其中2座中層B室，實用面積663方呎，三房連套房間隔，叫價868萬元，議價後以838萬元成交，實用呎價12,640元。原業主於2013年2月以660.3萬元一手買入單位，現轉手帳面獲利189.7萬元。

●屯門南浪海灣1座中層B室，實用面積560方呎，兩房間隔，放盤叫價710萬元，翌日即以680萬元沽出，實用呎價12,143元，買家為上車客，睇樓一星期見交投氣氛暢旺，貼市價盤源漸缺，爽快拍板入市。

●屯門田景邨12座中層22室，實用面積443方呎，減價10萬元，以未補價第二市場270萬元成交，呎價6,095元，追平屋邨呎價高位。原業主於2014年以約110萬元購入上址，持貨6年多轉手帳面獲利約160萬元。

●荃灣海之戀9座高層C室，實用面積393方呎，一房間隔，2月以每月租金1.85萬元放租，減租500元後，以1.8萬元租出，實用呎租45.8元。按業主於2019年2月以693.5萬元一手買入價計，租金回報約3.1厘。

●青衣灝景灣5座低層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，2月放盤叫價830萬元，經議價後微減2.32萬元，以827.68萬元成交，實用呎價約15,587元。

●東涌東堤灣畔5座中層F室，實用面積607方呎，兩房間隔，享山景及海灣景致，放盤一星期微減10萬元，以790萬元成交，實用呎價13,015元。